Після рішення Ірану відкрити Ормузьку протоку нафта подешевшала майже на 12%. Експерти не виключають подальшого падіння до 70 доларів за барель. Це, своєю чергою, може запустити нову хвилю здешевлення пального в Україні.

Іран зробив крок, який може суттєво вплинути на вартість пального в Україні. 17 квітня на тлі домовленостей про припинення вогню в Лівані Тегеран оголосив про відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства. За словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, рух суден здійснюватиметься за спеціально погодженим маршрутом, який уже довели до відома Організації портів та морського транспорту країни.

Реакція нафтового ринку була швидкою, адже ціни миттєво пішли вниз. Упродовж двох годин котирування Brent впала з 95,25 до 86,35 долара за барель. Фокус дізнався, що відбуватиметься з цінами на нафту наступного тижня та чи вплине це на зниження вартості пального в Україні.

“Є потенціал зниження ціни на нафту до 70 доларів”

Нафтові котирування досить швидко відреагували на останні події на Близькому Сході. Зниження цін відбулося майже на 12%. Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу розповів, що реакція ринку була миттєвою, але ще не є остаточною.

“Все це відбулось в п’ятницю, останній день тижня. Зрозуміло, що азійські ринки ще навіть не встигли повноцінно відреагувати. Це налаштовує на можливе продовження зниження, якщо за вихідні нічого суттєвого не станеться”, — пояснив експерт.

За його словами, подальша динаміка залежатиме від геополітичних рішень і переговорного процесу щодо ситуації в регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки.

“Зараз потрібно дочекатися переговорів, у тому числі в Пакистані, США, Ізраїлю та Ірану, а також їхніх результатів. Важливо й те, чи будуть США знімати обмеження Ормузької протоки, зокрема для іранського транспорту…Зараз важливо, щоб у період з 18-19 квітня не відбулась ескалація”, — зазначив Шевчишин.

Експерт зауважив, що на початку наступного тижня можна очікувати подальшого зниження цін на нафту, якщо:

Ормузька протока буде розблокована;

відновляться звичайні ланцюжки постачання сировини;

не буде нових атак по паливній інфраструктурі Близького Сходу.

Це, за його словами, поверне ринок до більш “нормальних” рівнів після періоду різких коливань.

Андрій Шевчишин також нагадав, що перед загостренням ситуації на Близькому Сході нафта торгувалася близько 73 доларів за барель. Нині ж ринок поступово відходить від кризових піків і намагається знайти нову рівновагу.

“Дуже ймовірно, що ціна може повернутися до рівнів близько 80 доларів, а далі ринок буде шукати точку стабілізації. Потенціал на 70 доларів є, якщо буде розблоковано іранську нафту та досягнуто домовленостей між США та Іраном. У такому разі сценарії повернення до 70 доларів має цілком реальний вигляд, — підсумував експерт.

Процес зниження цін на АЗС вже запущений

Вартість пального в Україні пішла вниз ще до різкого падіння світових нафтових котирувань. Як зазначив у коментарі Фокусу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, здешевлення бензину та дизеля розпочалося ще 16 квітня і поступово набирає темпів.

“Якщо вчора (16 квітня — ред.) приблизно п’ять мереж АЗС знизили ціни, то вже сьогодні (17 квітня — ред.) таких — близько десяти. В окремих випадках здешевлення сягає 4 грн за літр. Тобто процес здешевлення пального вже розпочався і наступного тижня буде його пришвидшення”, — розповів експерт.

Подальша динаміка залежатиме насамперед від світових котирувань та швидкості оновлення закуплених партій пального на АЗС. Як пояснив Сергій Куюн, ринок наразі працює в умовах дорогих запасів, які були закуплені раніше, однак вони поступово заміщуються дешевшим ресурсом. Саме це, за його словами, і прискорюватиме процес зниження цін.

Конкуренція на ринку пального впливатиме на ціни

Суттєвий вплив на ціни пального в Україні має конкуренція між мережами АЗС. Через цінові коливання водії дедалі частіше переходять до тих операторів, які пропонують вигідніші умови, що змушує компанії швидко переглядати свої цінники.

“Всі будуть максимально швидко, наскільки це можливо, знижувати ціни, оскільки всі хочуть торгувати. Цей бізнес заробляє, коли товар продається. А продається він тоді, коли дешевий або ж не дорогий, як сьогодні”, — додав експерт.

Окремо Сергій Куюн звернув увагу на ситуацію з великими гравцями ринку. Зокрема, компанія “Укрнафта”, яка за наказом уряду закупила значні обсяги пального за піковими цінами, нині змушена реалізовувати їх без можливості швидкого зниження вартості.

Це, своєю чергою, створює додатковий тиск у конкурентному середовищі, адже менші мережі, які не формували великих запасів, можуть швидше реагувати на ринкові зміни та пропонувати нижчі ціни.

“Саме це створює додатковий конкурентний тиск”, — розповів експерт.

Як можуть змінитися ціни на пальне в Україні — прогноз експерта

Спрогнозувати точний рівень цін на бензин і дизель наразі складно, однак потенціал для зниження вже окреслюється.

“Точно сказати не можу, якими будуть ціни на бензин і дизель. Судячи з темпів, які є сьогодні, гривні три — це мінімум, який може впасти. А може і більше. Подивимося, тому що є великі запаси дорогого продукту”, — розповів Сергій Куюн.

Раніше Фокус повідомляв, що на тлі заяв Ірану про відкриття Ормузької протоки президент США Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон не скасовуватиме морські обмеження проти Тегерана. За його словами, ці заходи діятимуть доти, доки сторони повністю не виконають майбутню мирну угоду.