В четверг, 23 апреля, на украинских АЗС не ожидается резких ценовых изменений. Какая стоимость дизеля и бензина — читайте в обзоре.

На рынке топлива в Украине происходит умеренная стабилизация цен. На автозаправочных станциях больше не наблюдается ни стремительного роста, ни резкого падения стоимости топлива. После заметного удешевления во второй половине апреля рынок постепенно переходит в фазу более спокойной корректировки. Фокус рассказывает, сколько стоят бензин и дизель в четверг, 23 апреля.

После 16 апреля стоимость бензина и дизельного топлива начала снижаться, и эта тенденция сохраняется и на этой неделе. Однако, сейчас темпы изменений значительно замедлились.

По состоянию на 23 апреля крупные сети АЗС предлагают топливо по таким ценам:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л (-3,00);

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,88 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,99 грн/л.

Как меняются цены на рынке топлива

Как уже отмечалось, с прошлой недели в Украине сформировался тренд на снижение стоимости топлива. В отдельные дни дизель на АЗС дешевел сразу на несколько гривен за литр. Однако в последние дни ситуация начала выравниваться, а корректировки цен теперь в основном не превышают 40 копеек.

По данным портала "Минфин", средние цены на топливо в Украине 22 апреля составляли:

бензин А-95 премиум — 76,30 грн/л (-0,03);

бензин А-95 — 72,49 грн/л (-0,09);

бензин А-92 — 67,28 грн/л (-0,03);

дизельное топливо — 88,38 грн/л (-0,34);

автомобильный газ — 48,92 грн/л (-0,03).

Ранее Фокус писал, что водители могут возвращать до 15% средств, потраченных на топливо, благодаря "топливному" кэшбэку. Однако воспользоваться этой возможностью можно лишь при условии заправки автомобиля на АЗС, которые являются партнерами программы "Национальный кэшбэк".