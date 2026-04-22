Цены на бензин и дизель: сколько стоит заправить авто 22 апреля
Цены на топливо продолжают снижаться на украинских АЗС.
В Украине фиксируют стабильное снижение цен на топливо: дизель уже подешевел более чем на гривну и в среднем стоит 88,72 грн/л, а бензин А-95 опустился до 72,58 грн. Фокус рассказывает, какой будет стоимость дизеля и бензина 22 апреля
Что происходит на рынке топлива в Украине
Сети АЗС в Украине достаточно быстро снижают цены на основные виды топлива. По данным портала "Минфин", 21 апреля наиболее заметно подешевели дизель и премиальный бензин А-95, в среднем на 1,20 грн и 0,17 грн за литр соответственно.
В целом средние цены на рынке выглядели следующим образом:
- бензин А-95 премиум — 76,33 грн/л (-0,17 грн);
- бензин А-95 — 72,58 грн/л (-0,13 грн);
- бензин А-92 — 67,31 грн/л (-0,01 грн);
- дизельное топливо — 88,72 грн/л (-1,20 грн);
- автомобильный газ — 48,94 грн/л (-0,04 грн).
Чего вы боитесь больше: роста цен или потери дохода?
Новые цены на АЗС — сколько стоят бензин и дизель 22 апреля
Сети АЗС продолжили обновлять стоимость горючего. 22 апреля ожидаются следующие цены:
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л (-1,00);
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л (-1,00);
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 81,00 грн/л;
- бензин upg95 — 75,00 грн/л;
- бензин А-95 — 73,00 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 87,00 грн/л;
- дизель upg — 89,00 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 73,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;
- дизельное топливо — 91,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;
- бензин А-95 — 75,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л.
Напомним, снижение цен на топливо в Украине началось еще с 16 апреля. Дополнительным фактором стало заявление Ирана об открытии Ормузского пролива для международного судоходства, после чего котировки нефти резко пошли вниз. Эксперты отмечают, что это непосредственно повлияло и на украинский рынок топлива. По их оценкам, потенциал удешевления может достичь минимум 3 грн за литр.