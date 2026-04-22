Цены на топливо продолжают снижаться на украинских АЗС.

В Украине фиксируют стабильное снижение цен на топливо: дизель уже подешевел более чем на гривну и в среднем стоит 88,72 грн/л, а бензин А-95 опустился до 72,58 грн. Фокус рассказывает, какой будет стоимость дизеля и бензина 22 апреля

Что происходит на рынке топлива в Украине

Сети АЗС в Украине достаточно быстро снижают цены на основные виды топлива. По данным портала "Минфин", 21 апреля наиболее заметно подешевели дизель и премиальный бензин А-95, в среднем на 1,20 грн и 0,17 грн за литр соответственно.

В целом средние цены на рынке выглядели следующим образом:

бензин А-95 премиум — 76,33 грн/л (-0,17 грн);

бензин А-95 — 72,58 грн/л (-0,13 грн);

бензин А-92 — 67,31 грн/л (-0,01 грн);

дизельное топливо — 88,72 грн/л (-1,20 грн);

автомобильный газ — 48,94 грн/л (-0,04 грн).

Новые цены на АЗС — сколько стоят бензин и дизель 22 апреля

Сети АЗС продолжили обновлять стоимость горючего. 22 апреля ожидаются следующие цены:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л (-1,00);

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л (-1,00);

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 81,00 грн/л;

бензин upg95 — 75,00 грн/л;

бензин А-95 — 73,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 87,00 грн/л;

дизель upg — 89,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л.

Напомним, снижение цен на топливо в Украине началось еще с 16 апреля. Дополнительным фактором стало заявление Ирана об открытии Ормузского пролива для международного судоходства, после чего котировки нефти резко пошли вниз. Эксперты отмечают, что это непосредственно повлияло и на украинский рынок топлива. По их оценкам, потенциал удешевления может достичь минимум 3 грн за литр.