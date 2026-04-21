Пока на украинских АЗС автогаз держит позиции, дизель и бензин подешевели в среднем на 1 грн/л.

На стелах АЗС Украины водители могут наблюдать за долгожданными изменениями, ведь стоимость дизеля и бензина снижается. Процесс начался 16 апреля и усилился после новостей об открытии Ормузского пролива со стороны Ирана. Фокус выяснил, сколько стоят бензин и дизель в Украине 21 апреля.

Цены на АЗС 21 апреля

Стоимость дизельного топлива и бензина на АЗС начала снижаться. Например, в сети UPG подешевение произошло на 1 гривну на литр. В то же время автомобильный газ продолжает удерживать свои позиции.

Во вторник, 21 апреля, ожидаются следующие цены на АЗС:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 88,50 грн/л;

дизельное топливо Energy — 92,50 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 81,00 грн/л (-1,00);

бензин upg95 — 75,00 грн/л (-1,00);

бензин А-95 — 73,00 грн/л (-1,00);

дизельное топливо Euro — 88,00 грн/л (-1,00);

дизель upg — 90,00 грн/л (-1,22);

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л.

Что будет с ценами на топливо в Украине — прогноз эксперта

Главным фактором нынешнего удешевления нефтепродуктов стали новости с Ближнего Востока. После того как 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для международного судоходства, мировые котировки нефти продемонстрировали стремительное падение. Для Украины, которая полностью зависит от импорта топлива, это стало сигналом к пересмотру внутренних цен.

При этом, как рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, украинский рынок начал действовать на опережение, ведь первые признаки удешевления появились еще 16 апреля. Он отметил, что в некоторых случаях цены снизились сразу на 4 грн.

Впрочем, эксперт рассказал, что скорость падения цен напрямую зависит от стоимости нефти и того, как быстро АЗС распродадут старые, дорогие запасы. Сергей Куюн пояснил, что как только дорогой ресурс заменят новыми партиями по более низкой цене, процесс удешевления топлива в Украине ускорится.

По его мнению, потенциал к снижению цен на дизель и бензин есть, но точный уровень стоимости сложно спрогнозировать.

"Точно сказать не могу, какими будут цены на бензин и дизель. Судя по темпам, которые есть сегодня, гривны три — это минимум, который может упасть. А может и больше. Посмотрим, потому что есть большие запасы дорогого продукта", — рассказал эксперт.

Ранее Фокус писал, что президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с некоторыми странами Ближнего Востока по созданию стратегического резерва топлива минимум на год вперед.