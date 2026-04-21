Поки на українських АЗС автогаз тримає позиції, дизель та бензин подешевшали в середньому 1 грн/л.

На стелах АЗС України водії можуть спостерігати за довгоочікуваними змінами, адже вартість дизеля та бензину знижується. Процес розпочався 16 квітня та посилився після новин про відкриття Ормузької протоки зі сторони Ірану. Фокус з’ясував, скільки коштують бензин і дизель в Україні 21 квітня.

Ціни на АЗС 21 квітня

Вартість дизельного пального та бензину на АЗС почала знижуватися. Наприклад, в мережі UPG подешевшання відбулося на 1 гривню на літр. Водночас автомобільний газ продовжує втримувати свої позиції.

У вівторок, 21 квітня, очікуються такі ціни на АЗС:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 88,50 грн/л;

дизельне пальне Energy — 92,50 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 81,00 грн/л (-1,00);

бензин upg95 — 75,00 грн/л (-1,00);

бензин А-95 — 73,00 грн/л (-1,00);

дизельне пальне Euro — 88,00 грн/л (-1,00);

дизель upg — 90,00 грн/л (-1,22);

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 94,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 91,99 грн/л.

Що буде з цінами на пальне в Україні — прогноз експерта

Головним фактором нинішнього здешевлення нафтопродуктів стали новини з Близького Сходу. Після того як 17 квітня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства, світові котирування нафти продемонстрували стрімке падіння. Для України, яка повністю залежить від імпорту пального, це стало сигналом до перегляду внутрішніх цін.

При цьому, як розповів директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, український ринок почав діяти на випередження, адже перші ознаки здешевлення з’явилися ще 16 квітня. Він зазначив, що в деяких випадках ціни знизилися одразу на 4 грн.

Втім, експерт розповів, що швидкість падіння цін безпосередньо залежить від вартості нафти та того, як швидко АЗС розпродадуть старі, дорогі запаси. Сергій Куюн пояснив, що щойно дорогий ресурс замінять новими партіями за нижчою ціною, процес здешевлення пального в Україні прискориться.

На його думку, потенціал до зниження цін на дизель та бензин є, але точний рівень вартості складно спрогнозувати.

"Точно сказати не можу, якими будуть ціни на бензин і дизель. Судячи з темпів, які є сьогодні, гривні три — це мінімум, який може впасти. А може і більше. Подивимося, тому що є великі запаси дорогого продукту", — розповів експерт.

Раніше Фокус писав, що президент Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із деякими країнами Близького Сходу щодо створення стратегічного резерву пального щонайменше на рік уперед.