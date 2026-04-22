Ціни на пальне продовжують знижуватися на українських АЗС.

В Україні фіксують стабільне зниження цін на пальне: дизель уже подешевшав більш ніж на гривню та в середньому коштує 88,72 грн/л, а бензин А-95 опустився до 72,58 грн. Фокус розповідає, якою буде вартість дизеля та бензину 22 квітня

Що відбувається на ринку пального в Україні

Мережі АЗС в Україні досить швидко знижують ціни на основні види пального. За даними порталу "Мінфін", 21 квітня найбільш помітно подешевшали дизель і преміальний бензин А-95, у середньому на 1,20 грн та 0,17 грн за літр відповідно.

Загалом середні ціни на ринку мали такий вигляд:

бензин А-95 преміум — 76,33 грн/л (-0,17 грн);

бензин А-95 — 72,58 грн/л (-0,13 грн);

бензин А-92 — 67,31 грн/л (-0,01 грн);

дизельне пальне — 88,72 грн/л (-1,20 грн);

автомобільний газ — 48,94 грн/л (-0,04 грн).

Нові ціни на АЗС — скільки коштують бензин і дизель 22 квітня

Мережі АЗС продовжили оновлювати вартість пального. 22 квітня очікуються такі ціни:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л (-1,00);

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л (-1,00);

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 81,00 грн/л;

бензин upg95 — 75,00 грн/л;

бензин А-95 — 73,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 87,00 грн/л;

дизель upg — 89,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 94,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 91,99 грн/л.

Нагадаємо, зниження цін на пальне в Україні розпочалося ще з 16 квітня. Додатковим фактором стала заява Ірану про відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства, після чого котирування нафти різко пішли вниз. Експерти зазначають, що це безпосередньо вплинуло й на український ринок пального. За їхніми оцінками, потенціал здешевлення може сягнути щонайменше 3 грн за літр.