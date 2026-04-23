У четвер, 23 квітня, на українських АЗС не очікується різких цінових змін. Яка вартість дизеля та бензину — читайте в огляді.

На ринку пального в Україні відбувається помірна стабілізація цін. На автозаправних станціях більше не спостерігається ані стрімкого зростання, ані різкого падіння вартості пального. Після помітного здешевлення у другій половині квітня ринок поступово переходить у фазу більш спокійного коригування. Фокус розповідає, скільки коштують бензин і дизель у четвер, 23 квітня.

Яка вартість бензину та дизеля 23 квітня

Після 16 квітня вартість бензину та дизельного пального почала знижуватися, і ця тенденція зберігається й цього тижня. Проте, нині темпи змін значно сповільнилися.

Ціни на АЗС стабілізуються

Станом на 23 квітня великі мережі АЗС пропонують пальне за такими цінами:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л (-3,00);

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,88 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,99 грн/л.

Як змінюються ціни на ринку пального

Як вже зазначалося, з минулого тижня в Україні сформувався тренд на зниження вартості пального. В окремі дні дизель на АЗС дешевшав одразу на кілька гривень за літр. Однак в останні дні ситуація почала вирівнюватися, а коригування цін тепер здебільшого не перевищують 40 копійок.

Нафта по $70 та нові ціни на АЗС України: експерти розповіли про наслідки відкриття Ормузької протоки

За даними порталу "Мінфін", середні ціни на пальне в Україні 22 квітня становили:

бензин А-95 преміум — 76,30 грн/л (-0,03);

бензин А-95 — 72,49 грн/л (-0,09);

бензин А-92 — 67,28 грн/л (-0,03);

дизельне пальне — 88,38 грн/л (-0,34);

автомобільний газ — 48,92 грн/л (-0,03).

Раніше Фокус писав, що водії можуть повертати до 15% коштів, витрачених на пальне, завдяки "паливного" кешбеку. Однак скористатися цією можливістю можна лише за умови заправки автомобіля на АЗС, які є партнерами програми "Національний кешбек".