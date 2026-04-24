Ознаки стабільності фіксуються на ринку пального України. Вартість дизеля, бензину та автогазу фактично залишилася на рівні попереднього дня. Тому водії 24 квітня бачать на стелах АЗС уже знайомі цінники. Фокус з’ясував, яку вартість пального пропонують мережі автозаправок перед вихідними.

Ціни на АЗС — що відбувається на ринку пального

Мережі автозаправних станцій майже припинили активно переписувати ціни на пальне. За даними порталу “Мінфін”, вартість бензину, газу та дизеля коливається на мінімальному рівні.

Так, 23 квітня оператори АЗС не змінювали середню ціну бензину А-95. Водночас преміальний бензин подешевшав на 51 копійку за літр, дизельне пальне — на 17 копійок, а автогаз — на 1 копійку. Невелике подорожчання сталося з бензином А-92, який додав в ціні 3 копійки за літр.

Середня вартість пального в Україні 23 квітня була такою:

бензин А-95 преміум — 75,79 грн/л (-0,51);

бензин А-95 — 72,49 грн/л (0,00);

бензин А-92 — 67,31 грн/л (+0,03);

дизельне пальне — 88,21 грн/л (-0,17);

автомобільний газ — 48,91 грн/л (-0,01).

Ціна бензину та дизеля 24 квітня

Перед вихідними ціни на бензин і дизель в Україні залишаються стабільними. 24 квітня найбільші мережі АЗС утримують вартість пального на вже звичному для водіїв рівні.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,88 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

Більшість мереж АЗС не змінили вартість пального

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л (-1,00);

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л (-1,00);

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л (-2,00);

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л (-2,00);

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,99 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що ціни на пальне в Україні почали знижуватися з 16 квітня, але тоді це здешевлення було несуттєвим. Ситуація змінилася після рішення Ірану відкрити Ормузьку протоку, адже нафта подешевшала майже на 12% і це спонукало АЗС активніше переглядати ціни на бензин і дизель у бік зниження.