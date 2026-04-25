Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей, Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, в Пакистан, где планировались переговоры с Ираном. Речь шла о дипломатической миссии, которая должна была обсудить возможное урегулирование конфликта.

Об отмене поездки Трамп сообщил журналистке Fox News Айше Хасни, сказав что посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер больше не будут направляться в Пакистан для переговоров, сообщает информационное агентство Reuters. Она цитирует слова президента в соцсети X.

"Я сказал своим людям: 'Нет, вы не будете совершать 18-часовой полет, чтобы туда поехать. У нас все карты в руках. Они могут позвонить нам, когда угодно, но вы больше не будете совершать 18-часовые полеты, чтобы сидеть и разговаривать ни о чем", — заявил Трамп.

Журналист Axios Барак Равид также привел в X слова Дональда Трампа, который сообщил ему во время телефонного разговора об отмене поездки Уиткоффа и Кушнера:

Відео дня

"Я не вижу смысла отправлять их на 18-часовой рейс в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся путешествовать только для того, чтобы сидеть там". Когда его спросили, означает ли это, что он планирует возобновить войну, Трамп сказал мне: "Нет. Это не означает того. Мы еще не думали об этом"".

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил отмену визита своих посланников в Исламабад в заметке в собственной соцсети Truth Social.

"Я только что отменил поездку своих представителей в Исламабад, Пакистан, на встречу с иранцами. Слишком много времени потрачено на поездки, слишком много работы! Кроме того, в их "руководстве" существует огромная внутренняя борьба и путаница. Никто не знает, кто главный, включая их самих. К тому же, у нас есть все карты, а у них — ни одной! Если они хотят поговорить, им нужно только позвонить!!!", — отметил Трамп.

Напомним, что Иран пригрозил повредить подводные интернет-кабели в Ормузском проливе, через которые проходит значительная часть мирового трафика. В случае реализации этой угрозы возможны масштабные перебои со связью и доступом к сети в разных регионах мира.

Ранее мы также информировали, что США рассматривают возможность нанесения ударов по Ирану в случае срыва перемирия в Ормузском проливе. Вашингтон готовит сценарии военного ответа на обострение ситуации в регионе.