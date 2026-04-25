Трамп скасував поїздку Віткоффа та Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном: що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував поїздку своїх представників, Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, до Пакистану, де планувалися переговори з Іраном. Йшлося про дипломатичну місію, яка мала обговорення можливого врегулювання конфлікту.

Про скасування поїздки Трамп повідомив журналістці Fox News Айше Хасні, сказавши що посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер більше не прямуватимуть до Пакистану для переговорів, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вона цитує слова президента у соцмережі X.

"Я сказав своїм людям: 'Ні, ви не здійснюватимете 18-годинний політ, щоб туди поїхати. У нас усі карти в руках. Вони можуть подзвонити нам, коли завгодно, але ви більше не здійснюватимете 18-годинні польоти, щоб сидіти й розмовляти ні про що", — заявив Трамп.

Журналіст Axios Барак Равід також навів у X слова Дональда Трампа, який повідомив йому під час телефонної розмови про скасування поїздки Віткоффа і Кушнера:

"Я не бачу сенсу відправляти їх на 18-годинний рейс у нинішній ситуації. Це надто довго. Ми можемо зробити це так само добре по телефону. Іранці можуть подзвонити нам, якщо захочуть. Ми не збираємося подорожувати лише для того, щоб сидіти там". Коли його запитали, чи це означає, що він планує відновити війну, Трамп сказав мені: "Ні. Це не означає того. Ми ще не думали про це"".

Згодом Дональд Трамп підтвердив скасування візиту своїх посланців до Ісламабаду в дописі у власній соцмережі Truth Social.

"Я щойно скасував поїздку своїх представників до Ісламабаду, Пакистан, на зустріч з іранцями. Забагато часу витрачено на подорожі, забагато роботи! Крім того, в їхньому "керівництві" існує величезна внутрішня боротьба та плутанина. Ніхто не знає, хто головний, включаючи них самих. До того ж, у нас є всі карти, а у них — жодної! Якщо вони хочуть поговорити, їм потрібно лише зателефонувати!!!", — зазначив Трамп.

