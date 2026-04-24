США готують удари по Ірану у разі зриву перемир`я в Ормузькій протоці, — CNN

США розробляють нові військові сценарії ударів по Ірану в Ормузькій протоці на випадок зриву крихкого перемир’я між сторонами. Мова йде про потенційні атаки на іранські військові об’єкти, які можуть блокувати ключовий маршрут транспортування нафти.

Серед кількох типів цілей, що розглядаються, варіанти включають удари з особливим акцентом на "динамічне націлювання" на невеликі швидкісні ударні катери, мінні заставні судна та інші асиметричні засоби, які допомогли Тегерану ефективно перекрити ці ключові водні шляхи та використовувати їх як важіль впливу на США, повідомили CNN.

Хоча військові й атакували ВМС Ірану, значна частина першого місяця бомбардувань була зосереджена на цілях, розташованих далеко від протоки, що дозволило американським військовим завдати ударів далі всередині самого Ірану. Нові плани передбачають набагато більш концентровану бомбардувальну кампанію навколо стратегічних водних шляхів.

Великий відсоток ракет берегової оборони країни залишається цілим. Іран також має численні невеликі човни, які можна використовувати як платформи для здійснення атак на кораблі, що ускладнює зусилля США щодо відкриття протоки.

Американські військові також можуть виконати попередню погрозу Трампа завдати ударів по цілях подвійного використання та інфраструктурі, включаючи енергетичні об'єкти, щоб змусити Іран сісти за стіл переговорів. Трамп заявив, що США відновлять бойові операції за відсутності дипломатичного врегулювання війни.

Ще один варіант, розроблений військовими планувальниками, полягає в переслідуванні окремих іранських військових лідерів усередині режиму, які, за нещодавніми припущеннями американських чиновників, активно підривають переговори. Серед них Ахмад Вахіді, який є головнокомандувачем Корпусу вартових Ісламської революції.

Потенційні цілі США в разі відновлення військового конфлікту

Трамп неодноразово стверджував, що іранський режим "розколотий" після того, як в результаті спільних американо-ізраїльських операцій загинули низка високопосадовців, включаючи верховного лідера країни. У дописі в соціальних мережах у четвер Трамп вказав на очевидний розкол між Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та членами уряду, які вели переговори зі США, як на одну з перешкод, що стоять на шляху до дипломатичної угоди.

Додаткові удари США, ймовірно, також будуть спрямовані на решту військових можливостей Ірану, включаючи ракети, пускові установки та виробничі потужності, які не були знищені під час першої хвилі американо-ізраїльських атак або, можливо, були переміщені на нові стратегічні позиції з моменту початку дії режиму припинення вогню.

За оцінками американської розвідки, приблизно половина іранських ракетних установок та тисячі безпілотників одностороннього використання пережили бомбардування США. Минулого тижня міністр оборони Піт Хегсет під час брифінгу для преси визнав, що Іран перемістив частину своїх військових активів, що залишилися, на нові місця під час перемир'я, і ​​пригрозив завдати ударів по цих цілях, якщо Іран відмовиться погодитися на угоду.

Трамп, схоже, побоюється відновлення війни з Іраном і віддає перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту. Але американські військові готові відновити удари, якщо буде потрібно це зробити. Трамп продовжує висловлювати розчарування відмовою Ірану знову відкрити Ормузьку протоку.

Адміністрація Трампа недооцінила готовність Ірану закрити протоку перед початком війни — крок, якому, ймовірно, можна було б запобігти, якби США розмістили військові засоби поблизу з самого початку, щоб стримати Тегеран або відповісти на це.

Нездатність запобігти ефективному закриттю протоки Іраном у перші дні війни зрештою призвела до нинішнього протистояння між двома країнами, оскільки танкери здебільшого не бажають ризикувати проходити водним шляхом через страх нападу.

