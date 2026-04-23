Іранці показали, як брали на абордаж кораблі: у США заявили, що перемир'я це не порушує

Дональд Трамп не вважає захоплення Іраном двох суден порушенням перемир'я, бо це не були судна США чи Ізраїлю. І він усе ще сподівається на переговори в Ісламабаді, хоч у Тегерані не підтвердили, що приїдуть до Пакистану.

Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівітт заявила, що американські медіа "роздмухують" цю історію для того, щоб дискредитувати Дональда Трампа. Вона також стверджує, що президент США дає Ірану можливість відповісти на вимоги США, але очікує, що Тегеран представить "єдину пропозицію". Фокус зібрав усе, що відомо.

За словами Лівітт, судна було захоплено із залученням швидкісних катерів, що має свідчити про повне знищення іранських ВМС і перехід Тегерана до звичайного "піратства". На думку Білого дому, Іран перебуває в дуже слабкому становищі, і зараз "всі карти в руках президента Трампа".

Лівітт заявила, що рішення Дональда Трампа продовжити перемир'я з Іраном на невизначений термін — це такий спосіб тиску.

Вона сказала, що Трамп вирішив продовжити перемир'я, тому що саме Ірану потрібно "взяти себе в руки" і передати збагачений уран Сполученим Штатам.

Заяву було зроблено на тлі ескалації в Ормузькій протоці. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) опублікував відеозапис захоплення двох контейнеровозів MSC Francesca (прапор Панами) і Epaminondas (прапор Ліберії).

КВІР опублікував відео із захопленням кораблів в Ормузькій протоці

На відео видно, як солдати Корпусу вартових ісламської революції мчать до контейнеровоза з написом MSC на борту, потім піднімаються по драбині і піднімаються на борт судна. При цьому експерти вважають, що ролик, можливо, не відображає реальний момент захоплення і, щонайменше, був частково відтворений у драматичних цілях. Оскільки на борту немає людей, а на морі немає хвиль і вітру, що незвично для Перської затоки в цю пору року. Ймовірно ролик із "захопленням" знімали на захищеній якірній стоянці або в гавані.

Корпус вартових ісламської революції звинуватив два судна в експлуатації без необхідних дозволів і в несанкціонованому втручанні в їхні навігаційні системи.

За даними Управління морських торговельних операцій Великої Британії, персонал судна "Епамінондас" повідомив про пошкодження містка після того, як іранські солдати відкрили вогонь і кинули гранати з борту канонерського човна.

Судно MSC Francesca також потрапило під обстріл — приблизно за шість морських миль від узбережжя Ірану — і, за даними джерел у розвідувальній фірмі Vanguard, йому було "дано вказівку кинути якір".

Панама засудила Іран за захоплення судна, назвавши цей акт "незаконним".

Також стало відомо, що військові США перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і переспрямовують їх в обхід позицій поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки, повідомили в середу джерела в судноплавній галузі та службах безпеки.

Нагадаємо, перемир'я між США та Іраном було продовжено у вівторок, і Дональд Трамп заявив, що можливий прорив у питанні проведення другого раунду мирних переговорів в Ісламабаді, Пакистан. Переговори можуть відбутися вже 24 квітня, але Іран поки не взяв на себе зобов'язання провести другий раунд переговорів. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що блокада протоки з боку США є однією з "головних перешкод для справжніх переговорів".

Нагадаємо, військові США захопили іранське вантажне судно в районі Ормузької протоки після попереджень і обстрілу машинного відділення.

А 21 квітня Іран уже обстрілював круїзні лайнери в Ормузькій протоці. Тоді обійшлося без жертв.