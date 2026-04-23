Иранцы показали, как брали на абордаж корабли: в США заявили, что перемирие это не нарушает

Дональд Трамп не считает захват Ираном двух судов нарушением перемирия, потому что это не были суда США или Израиля. И он все еще надеется на переговоры в Исламабаде, хоть в Тегеране не подтвердили, что приедут в Пакистан.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что американские медиа "раздувают" эту историю для того, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. Она также утверждает, что президент США дает Ирану возможность ответить на требования США, но ожидает, что Тегеран представит "единое предложение". Фокус собрал все, что известно.

По словам Ливитт, суда были захвачены с привлечением скоростных катеров, что должно свидетельствовать о полном уничтожении иранских ВМС и переходе Тегерана к обычному "пиратству". По мнению Белого дома, Иран находится в очень слабом положении, и сейчас "все карты в руках президента Трампа".

Ливитт заявила, что решение Дональда Трампа продлить перемирие с Ираном на неопределенный срок — это такой способ давления.

Она сказала, что Трамп решил продлить перемирие, потому что именно Ирану нужно "взять себя в руки" и передать обогащенный уран Соединенным Штатам.

Заявление было сделано на фоне эскалации в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеозапись захвата двух контейнеровозов MSC Francesca (флаг Панамы) и Epaminondas (флаг Либерии).

КСИР опубликовал видео с захватом кораблей в Ормузском проливе

На видео видно, как солдаты Корпуса стражей исламской революции мчатся к контейнеровозу с надписью MSC на борту, затем поднимаются по лестнице и поднимаются на борт судна. При этом эксперты полагают, что ролик, возможно, не отражает реальный момент захвата и, по меньшей мере, было частично воссоздано в драматических целях. Так как на борту нет людей, а на море нет волн и ветра, что необычно для Персидского залива в это время года. Вероятно ролик с "захватом" снимали на защищенной якорной стоянке или в гавани.

Корпус стражей исламской революции обвинил два судна в эксплуатации без необходимых разрешений и в несанкционированном вмешательстве в их навигационные системы.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании, персонал судна "Эпаминондас" сообщил о повреждении мостика после того, как иранские солдаты открыли огонь и бросили гранаты с борта канонерской лодки.

Судно MSC Francesca также попало под обстрел — примерно в шести морских милях от побережья Ирана — и, по данным источников в разведывательной фирме Vanguard, ему было "дано указание бросить якорь".

Панама осудила Иран за захват судна, назвав этот акт "незаконным".

Также стало известно, что военные США перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их в обход позиций вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки, сообщили в среду источники в судоходной отрасли и службах безопасности.

Напомним, перемирие между США и Ираном было продлено во вторник, и Дональд Трамп заявил, что возможен прорыв в вопросе проведения второго раунда мирных переговоров в Исламабаде, Пакистан. Переговоры могут состояться уже 24 апреля, но Иран пока не взял на себя обязательство провести второй раунд переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что блокада пролива со стороны США является одним из "главных препятствий для подлинных переговоров".

Напомним, военные США захватили иранское грузовое судно в районе Ормузского пролива после предупреждений и обстрела машинного отделения.

А 21 апреля Иран уже обстреливал круизные лайнеры в Ормузском проливе. Тогда обошлось без жертв.