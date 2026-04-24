США готовят удары по Ирану в случае срыва перемирия в Ормузском проливе, — CNN

США разрабатывают новые военные сценарии ударов по Ирану в Ормузском проливе на случай срыва хрупкого перемирия между сторонами. Речь идет о потенциальных атаках на иранские военные объекты, которые могут блокировать ключевой маршрут транспортировки нефти.

Среди нескольких типов рассматриваемых целей варианты включают удары с особым акцентом на "динамическое нацеливание" на небольшие скоростные ударные катера, минные заставные суда и другие асимметричные средства, которые помогли Тегерану эффективно перекрыть эти ключевые водные пути и использовать их как рычаг влияния на США, сообщили CNN.

Хотя военные и атаковали ВМС Ирана, значительная часть первого месяца бомбардировок была сосредоточена на целях, расположенных далеко от пролива, что позволило американским военным нанести удары дальше внутри самого Ирана. Новые планы предусматривают гораздо более концентрированную бомбардировочную кампанию вокруг стратегических водных путей.

Большой процент ракет береговой обороны страны остается целым. Иран также имеет многочисленные небольшие лодки, которые можно использовать как платформы для осуществления атак на корабли, что затрудняет усилия США по открытию пролива.

Американские военные также могут выполнить предыдущую угрозу Трампа нанести удары по целям двойного использования и инфраструктуре, включая энергетические объекты, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров. Трамп заявил, что США возобновят боевые операции при отсутствии дипломатического урегулирования войны.

Еще один вариант, разработанный военными планировщиками, заключается в преследовании отдельных иранских военных лидеров внутри режима, которые, по недавним предположениям американских чиновников, активно подрывают переговоры. Среди них Ахмад Вахиди, который является главнокомандующим Корпуса стражей Исламской революции.

Потенциальные цели США в случае возобновления военного конфликта

Трамп неоднократно утверждал, что иранский режим "расколот" после того, как в результате совместных американо-израильских операций погибли ряд высокопоставленных чиновников, включая верховного лидера страны. В заметке в социальных сетях в четверг Трамп указал на очевидный раскол между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и членами правительства, которые вели переговоры с США, как на одно из препятствий, стоящих на пути к дипломатическому соглашению.

Дополнительные удары США, вероятно, также будут направлены на остальные военные возможности Ирана, включая ракеты, пусковые установки и производственные мощности, которые не были уничтожены во время первой волны американо-израильских атак или, возможно, были перемещены на новые стратегические позиции с момента начала действия режима прекращения огня.

По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок и тысячи беспилотников одностороннего использования пережили бомбардировки США. На прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет во время брифинга для прессы признал, что Иран переместил часть своих оставшихся военных активов на новые места во время перемирия, и пригрозил нанести удары по этим целям, если Иран откажется согласиться на соглашение.

Трамп, похоже, опасается возобновления войны с Ираном и предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. Но американские военные готовы возобновить удары, если потребуется это сделать. Трамп продолжает выражать разочарование отказом Ирана вновь открыть Ормузский пролив.

Администрация Трампа недооценила готовность Ирана закрыть пролив перед началом войны — шаг, который, вероятно, можно было бы предотвратить, если бы США разместили военные средства поблизости с самого начала, чтобы сдержать Тегеран или ответить на это.

Неспособность предотвратить эффективное закрытие пролива Ираном в первые дни войны в конечном итоге привела к нынешнему противостоянию между двумя странами, поскольку танкеры в основном не желают рисковать проходить по водному пути из-за страха нападения.

Напомним, что Иран обнародовал видео захвата иностранных судов в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции. На кадрах видно вооруженных бойцов, которые осуществляют абордаж грузовых кораблей и берут их под контроль.

Ранее мы также информировали, что США могут в течение нескольких месяцев проводить операцию по разминированию Ормузского пролива после установки мин Ираном. Американские военные рассматривают это как необходимый шаг для восстановления безопасности судоходства.