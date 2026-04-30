НБУ повысил стоимость доллара и евро в последний день апреля. Сколько стоит валюта — читайте в обзоре.

Последний день апреля в Украине пройдет с ростом официального курса доллара и евро. В то же время польский злотый остался на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс злотого в Украине

Польская валюта в четверг, 30 апреля, не изменилась в цене. Регулятор оставил официальный курс злотого на уровне 12,12 грн.

Курс доллара 30 апреля

Американская валюта демонстрирует незначительный рост. Официальный курс доллара НБУ повысил лишь на 1 копейку — до 44,08 грн.

Какой курс евро установил НБУ

Европейская валюта снова показывает более заметные колебания. На 30 апреля НБУ установил официальный курс евро на уровне 51,58 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем евро прибавило в цене 9 копеек.

Курс валют в банках

Банки почти не пересмотрели курсы валют. Незначительные изменения зафиксировали только по евро: курс покупки снизился на 5 копеек — до 51,25 грн, а продажи составляет 51,90 грн.

В то же время доллар и злотый остаются на прежнем уровне:

доллар: покупка — 43,80 грн (0,00), продажа — 43,80 грн (0,00);

злотый: покупка — 11,80 грн (0,00), продажа — 51,90 грн (0,00).

Курс валют в обменниках

Значительных курсовых изменений не было зафиксировано и в пунктах обмена. Совершить валютную операцию можно по следующим показателям:

доллар: покупка — 43,84 грн (-0,01), продажа — 43,93 грн (-0,02);

евро: покупка — 51,50 грн (0,00), продажа — 51,69 грн (-0,01);

злотый: покупка — 12,00 грн (0,00), продажа — 12,15 грн (0,00).

Как устанавливается курс валют в Украине — объяснение от эксперта

Недавний стремительный рост курса евро в Украине связан не только с внутренними или внешними процессами на валютном рынке. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин объяснил, что ключевую роль в таких колебаниях играет именно доллар.

По его словам, Национальный банк Украины официально устанавливает курс гривны к американской валюте. Тогда как стоимость других валют, в частности евро, определяется через кросс-курс доллара к соответствующей валюте.

"Курс гривны к евро считается довольно легко: берется курс гривны к доллару и умножается на кросс-курс доллара к евро. В результате получаете показатель подорожания евро к доллару, что автоматически влияет и на соотношение гривны к евро", — пояснил Пендзин.

То есть если евро дорожает относительно доллара на международном рынке, это автоматически отображается и на его официальном курсе в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что на этой неделе существенных колебаний на валютном рынке не ожидается. По прогнозу финансового аналитика, наличный доллар может находиться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52,00 грн.