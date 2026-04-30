НБУ підвищив вартість долара та євро в останній день квітня. Скільки коштує валюта — читайте в огляді.

Останній день квітня в Україні мине зі зростанням офіційного курсу долара та євро. Водночас польський злотий залишився на попередньому рівні. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Який курс злотого в Україні

Польська валюта в четвер, 30 квітня, не змінилася в ціні. Регулятор залишив офіційний курс злотого на рівні 12,12 грн.

Курс долара 30 квітня

Американська валюта демонструє незначне зростання. Офіційний курс долара НБУ підвищив лише на 1 копійку — до 44,08 грн.

Який курс євро встановив НБУ

Європейська валюта знову показує помітніше коливання. На 30 квітня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 51,58 грн. Порівняно з попереднім банківським днем євро додало в ціні 9 копійок.

Курс валют в банках

Банки майже не переглянули курси валют. Незначні зміни зафіксували лише щодо євро: курс купівлі знизився на 5 копійок — до 51,25 грн, а продажу становить 51,90 грн.

Водночас долар і злотий залишаються на попередньому рівні:

долар: купівля — 43,80 грн (0,00), продаж — 43,80 грн (0,00);

злотий: купівля — 11,80 грн (0,00), продаж — 51,90 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках

Значних курсових змін не було зафіксовано й в пунктах обміну. Здійснили валютну операцію можна за такими показниками:

долар: купівля — 43,84 грн (-0,01), продаж — 43,93 грн (-0,02);

євро: купівля — 51,50 грн (0,00), продаж — 51,69 грн (-0,01);

злотий: купівля — 12,00 грн (0,00), продаж — 12,15 грн (0,00).

Як встановлюється курс валют в Україні — пояснення експерта

Нещодавнє стрімке зростання курсу євро в Україні пов’язане не лише з внутрішніми або ж зовнішніми процесами на валютному ринку. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин пояснив, що ключову роль у таких коливаннях відіграє саме долар.

В Україні курс валют залежить від вартості долара Фото: pexels.com

За його словами, Національний банк України офіційно встановлює курс гривні до американської валюти. Натомість вартість інших валют, зокрема євро, визначається через крос-курс долара до відповідної валюти.

""Курс гривні до євро рахується доволі легко: береться курс гривні до долара і множиться на крос-курс долара до євро. У результаті отримуєте показник здорожчання євро до долара, що автоматично впливає й на співвідношення гривні до євро", — пояснив Пендзин.

Тобто якщо євро дорожчає відносно долара на міжнародному ринку, це автоматично відображається і на його офіційному курсі в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що цього тижня суттєвих коливань на валютному ринку не очікуються. За прогнозом фінансового аналітика, готівковий долар може перебувати в межах 43,75–44,25 грн, а євро — 51,25–52,00 грн.