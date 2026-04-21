Курс євро б’є історичні рекорди та вже підходить до позначки 52 грн. Паралельно зростає і злотий, який також демонструє максимуми. Що стало причиною таких стрибків і як формується курс валют в Україні — Фокус з’ясував разом з експертами.

На валютному ринку України — новий етап зростання курсу іноземних валют. Євро від середини квітня регулярно зростає і оновлює історичні максимуми та вже наближається до позначки 52 грн. Паралельно рекордні показники встановлює й злотий, а курс долара перевищує 44 грн. Фокус дізнався у експертів причини девальвації гривні.

Долар — орієнтир для інших валют

Поточні коливання на валютному ринку прив’язані до долара. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин у коментарі Фокусу пояснив, що Нацбанк офіційно встановлює курс саме для американської валюти, тоді як інші визначає через крос-курс долара до відповідних валют.

"Курс гривні до євро рахується доволі легко: береться курс гривні до долара і множиться на крос-курс долара до євро. У результаті отримуєте показник здорожчання євро до долара, що автоматично впливає й на співвідношення гривні до євро", — розповів економіст.

За словами Олега Пендзина, Національний банк України напряму встановлює лише курс гривні до долара, тоді як усі інші валюти розраховуються через крос-курси

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин також повідомив, що подорожчання євро насамперед пояснюється його зміцненням на світових ринках. За словами фахівця, валюта останнім часом помітно зростала відносно долара.

"Ринки очікують, що через пришвидшення інфляції Європейський центральний банк перейде до більш жорсткої монетарної політики. Це робить євро привабливішим для інвесторів і, відповідно, підштовхує його курс до зростання. Проте, я вважаю, що підвищення ставок зараз не є найкращим рішенням", — висловився експерт у коментарі Фокусу.

Долар є орієнтиром для встановлення курсу інших валют

НБУ рідше втручається у валютний ринок

Ситуація на внутрішньому ринку України лише підсилює тренд на зростання курсу євро. За словами фінансового аналітика, регулятор останнім часом менш активно впливає на валютний ринок.

"Регулятор почав берегти резерви та менше присутній на ринку… Зараз на міжбанківському ринку зростає дефіцит валюти, насамперед через скорочення продажу валюти з боку експортерів. І головне питання: наскільки довготривалою буде ця тенденція, щоб зрозуміти позицію НБУ", — зазначив Андрій Шевчишин.

Фактори впливу на курс валют в Україні

Серед чинників, що впливають на курс валют в Україні, експерти насамперед виділяють роль регулятора. Оскільки Нацбанк виступає ключовим продавцем валюти.

НБУ демонструє меншу активність на валютному ринку

"В Україні як такого повноцінного валютного ринку фактично немає. Адже єдиним продавцем долара в країні є регулятор, який, по суті, і визначає курс. Тобто Національний банк України сам встановлює правила гри й, як наслідок, не може програти", — розповів Олег Пендзин.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що НБУ наразі демонструє меншу активність на ринку та більшу гнучкість, ніж раніше.

"Якщо порівняємо поточний дефіцит валюти на міжбанку з попередніми тижнями чи з минулим роком, то побачимо, що за тих самих параметрів минулого року або раніше цього року НБУ проводив більш активну політику і стримував тиск на гривню. Зараз регулятор цього не робить. Відповідно, можемо представити, що Нацбанк береже резерви, бо бачить для них ризики чи більш високий попит ", — зазначив експерт.

На курс валют в Україні впливають рішення НБУ та події на Близькому Сході

Крім того, на курс гривні вплинули й зовнішні чинники. Зокрема, нестабільність у регіоні Перської затоки позначилося на українському експорті.

"Проблеми на Близькому Сході та в Північній Африці обмежили можливості українських експортерів. Це означає меншу валютний виторг і, відповідно, скорочення продажу валюти на міжбанку", — розповів Андрій Шевчишин.

За його словами, на ситуацію впливає й стан державного бюджету, де зростає дефіцит.

"Дефіцит зведеного бюджету за перший квартал становить майже 2 млрд гривень. Це створює додаткові проблеми, адже потребує фінансування. Найближчим часом очікується відновлення кредитування з боку ЄС, на яке зараз розраховує ринок", — додав аналітик.

Чи варто купувати валюту під час зростання курсу

Українці шукають різні способи захистити свої гроші від інфляції. Коли курс валют різко змінюється, одразу виникає питання: чи варто зараз міняти гривню на валюту?

Економіст Олег Пендзин радить не піддаватися емоціям.

"Якщо ви хочете допомогти спекулянтам заробити на ваших грошах — можете купувати валюту", — висловився експерт.

Водночас, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, населення поки що не створює додаткового тиску на ринок.

"Якщо подивитися на ситуацію, населення фактично не підключилося до цього зростання. На готівковому ринку немає ажіотажу, все залишається відносно стабільним", — розповів аналітик.

Українцям радить не піддаватися емоціям під час валютних коливань

Втім, якщо оцінювати дохідність, ситуація змінюється не на користь гривні. Вона слабшає. Курс валют демонструє кращу динаміку, ніж гривневі інструменти.

"Порівнюючи дохідність можна побачити, що валюта зараз випереджає гривневі депозити через інфляцію та девальвацію. Це частково суперечить заявам НБУ про підтримку привабливості гривневих інструментів", — пояснив Шевчишин.

Попри це, експерти наголошують, що короткострокові стрибки курсу валют — не привід для панічних рішень. Нацбанк і надалі орієнтується на те, щоб курс валют у довгостроковій перспективі залишався збалансованим і співмірним із рівнем інфляції.

Раніше Фокус писав, що в період з 20 по 26 квітня курс долара коливатиметься в межах 43,5–44,25 грн, тоді як курс євро буде у діапазоні 49,5–52 грн.