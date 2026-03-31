Квітень на валютному ринку України буде непередбачуваним. Курс долара та євро визначатиметься не лише сезонними чинниками, а й глобальними викликами, зокрема війною в Ірані та міжнародною допомогою.

Нестабільна ситуація очікується на валютному ринку України у квітні, де сезонні чинники зіткнуться з глобальними геополітичними викликами. Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зробив прогноз курсу валют, врахувавши одразу чотири можливі сценарії розвитку подій, а також відповів Фокусу, як інвестори захищають свої заощадження під час світових катаклізмів.

"Квітень для гривні — це вже не просто сезонність. Це місяць, де курс залежатиме від геополітики, зовнішніх грошей і великих міжнародних рішень", — розповів експерт.

Крім того, фінансовий аналітик у коментарі Фокусу пояснив, що може статися з валютами, якщо війна в Ірані завершиться, але Ормузька протока залишиться закритою.

Відео дня

Класична весна на валютному ринку України

За найбільш оптимістичним прогнозом, у квітні спрацює сезонність. Традиційно, як розповів Андрій Шевчишин, в цей період курс гривні отримує підтримку від аграріїв, які продають запаси валюти для проведення посівної.

У квітні курс гривні може стабілізуватися завдяки активності аграрного сектору Фото: pexels.com

Ба більше, відбуватиметься зниження попиту, оскільки після завершення опалювального сезону скорочуються витрати на енергоносії. Паралельно зростатиме внутрішнє виробництво продуктів, зокрема тепличних овочів, що знижує потребу в імпорті.

"До цього додається зростання пропозиції валюти від населення після завершення Великого Посту та Великодня", — розповів фінансовий аналітик.

У результаті курс гривні може зміцнитися до долара приблизно на 0,5–1,5%, у грошовому вимірі — 43,5–44,5 грн. Водночас курс євро зберігатиме сезонну динаміку. За прогнозом експерта, відбуватиметься помірне підвищення вартості іноземної валюти на початку та наприкінці місяця, через рух капіталу на старті другого кварталу. Орієнтовний діапазон коливань курсу євро в Україні — 50,5–51,5 грн.

Глобальна криза — чи вдасться гривні вистояти у разі тривалої війни в Ірані

Другий сценарій, який розглянув фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, значно менш оптимістичний для курсу валют в Україні. Він передбачає тривалу війну в Ірані, через яку світ може поринути в економічну депресію. У такій ситуації прогноз курсу валют на основі сезонних чинників уже не працюватиме.

"Через війну в Ірані та шок пропозиції нафтопродуктів світ переходить до економічної кризи та параду девальвацій", — повідомив експерт.

Він зауважив, що першими це відчують країни Азії, де вже спостерігається ослаблення валют. Далі негативні наслідки поширяться на Європу, а згодом і на США.

"Інфляція зростає, і, як наслідок, дорожчають гроші через високі ставки центробанків. Формується боргова криза. Далі проблеми в розвинутих країнах запускають афтершоки та перекидаються на держави, що розвиваються, що зрештою може призвести до глобальної депресії. Враховуючи накопичені й нерозв’язані боргові проблеми, фактичну третю світову війну та перекупленість ринків, ця криза може затягнутися на тривалий період", — вважає Андрій Шевчишин.

Важливо

Для України це означатиме, що курс гривні опиниться під впливом глобальних трендів. Попри це, у короткостроковій перспективі ситуацію частково стримуватимуть валютні обмеження, відносна закритість економіки та підтримка міжнародних партнерів.

У квітні, навіть за такого сценарію, курс долара може помірно зрости до рівня 44–44,5 грн. Тоді як євро залишатиметься в діапазоні 50,5–51,5 грн.

"Але це послаблення буде лише початком більш драматичного шляху", — додав аналітик.

Наслідки швидкої війни в Ірані на курс гривні

Якщо бойові дії в Ірані завершаться вже у квітні, українцям варто готуватися до одного з двох сценаріїв, де курс долара та євро будуть рухатися в протилежних напрямках.

Перший варіант: світ визнає перемогу США з встановленням контролю над Іраном, що, за словами експерта, наразі малоймовірно. Тоді долар отримає суттєву підтримку на глобальному ринку, а євро опиниться під серйозним тиском.

"У результаті у квітні НБУ буде змушений підвищувати курс долара до 44–45 грн та одночасно послаблювати євро до приблизно 50 грн", — розповів Андрій Шевчишин.

Другий сценарій передбачає вихід США з конфлікту без чіткої перемоги. Це може спровокувати політичну та економічну нестабільність у самих Штатах і, як наслідок, зниження курсу долара через розпродаж американських активів, зокрема Монархіями Перської Затоки.

Важливо

"Цікавий момент: близькосхідні країни без можливості отримувати прибутки від нафти та експорту вже не зможуть купувати борг США. А євро, навпаки, буде відтягувати на себе капітал. У такому разі євро у квітні може сягнути 51–52 грн, а долар залишиться нижче 44 грн", — прогнозує експерт.

Апокаліптичний тиск на гривню

Найгірший, але малоймовірний варіант розвитку подій — повне припинення зовнішнього фінансування України у період з квітня по червень. Андрій Шевчишин розповів, що умови цього сценарію мають такий вигляд:

Угорщина залишається під керівництвом Віктора Орбана, і ЄС не може обійти його вето щодо допомоги Україні;

США виходять із мирних переговорів щодо України;

Росія різко посилює удари по українських портах та активізує мобілізацію, одночасно підсилюючи тиск на західний фланг НАТО.

Всі ці чинники побачити в квітні поточного року малоймовірно. Проте, за словами експерта, зародження тенденцій може відбутися в другій половині місяця. У такому разі гривня опиниться одразу під тиском євро та долара.

Що буде з доларом у разі завершення війни в Ірані за умов закритої Ормузької протоки

Газета The Wall Street Journal повідомила, що президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам про готовність завершити війну в Ірані навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться закритою. Як це вплине на курс долара та куди будуть спрямовувати свої кошти інвестори?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу розповів, що закриття Ормузької протоки обмежить повноцінний рух нафтових танкерів та хімічної продукції через цей регіон, погіршив ситуацію на світовому ринку.

Закриття Ормузької протоки обмежує повноцінний рух нафтових танкерів Фото: скриншот

"Це одразу почне тиснути на курс долара. Тут потрібно розуміти, хто першим впаде. Так, найбільш вразливою є Азія, але далі це перекинеться й на американську валюту", — зазначив експерт.

Аналітик звернув увагу на те, що важливо зрозуміти, чи залишать США своїх союзників у Перській затоці і як вони на це відреагують.

"У цих держав сьогодні є трильйонні резерви, накопичені з продажу нафти, тож вони мають значні гроші. Що вони будуть робити? Таке досить риторичне питання. Якщо протока залишиться закритою, вони мають перекрити свої видатки в умовах падіння доходів, будуть продавати частину боргу, зокрема американського. Крім того, через активну участь у світовій торгівлі ці країни також фінансували американський борг, тому вони не зможуть у повному обсязі брати участь у його рефінансуванні. Всі ці чинники працюють проти долара", — розповів Андрій Шевчишин.

Опитування Чи довіряєте ви банкам та зберігаєте там кошти? Опитування відкрите до Так, зберігаю більшість заощаджень у банку Частково довіряю, тримаю лише частину коштів Не довіряю, зберігаю гроші готівкою Взагалі не маю заощаджень Голосувати

Всі зрозуміють, що США самостійно не можуть вести такі конфлікти та контролювати ситуацію. Це буде вже другий випадок після Росії, коли наддержава не здатна впливати на іншу країну без партнерів. Така ситуація може підвищити попит на євро, адже інвестори шукатимуть більш захищені напрямки для своїх коштів.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку квітня курс валют в Україні продовжить бути під тиском імпортерів пального, які намагаються застрахуватися від ризиків через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас банкіри зауважують певне зниження попиту на валюту.