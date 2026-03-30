"Україна — співучасниця США та Ізраїлю": представник Ірану при ООН зробив скандальну заяву

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані надіслав послання Генеральному секретареві ООН і Раді Безпеки, в якому містилися нападки не тільки на учасників операції "Епічна лють", а й на Україну.

У заяві Іравані, яку цитує Al Mayadeen, йдеться про те, що Іран "категорично відкидає всі безпідставні звинувачення, висунуті послом України в ООН". Також Амід Саїд Іравані заявив, що:

Ці звинувачення позбавлені будь-яких достовірних доказів і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від триваючої агресивної війни проти суверенної держави.

Втручання України не є випадковим, воно відображає активну участь і сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави.

Україна несе міжнародну відповідальність, що виникає внаслідок сприяння або допомоги іншій стороні у вчиненні протиправного діяння.

Спіч Іравані — це, мабуть, відповідь на заяву постійного представника України в ООН Андрія Мельника від 23 березня, яку він зробив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Тоді український дипломат заявив, що ті самі дрони Shahed, які Тегеран постачав Москві для вбивства українців, тепер виробляють у Росії, а потім відправляють назад до Ірану.

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник заявив, що масове виробництво і передача Росією модернізованих дронів Shahed іранському режиму є "безпрецедентною ескалацією", яка може коштувати незліченних життів.

За словами Мельника, Україна вже направила сотні своїх фахівців до країн Перської затоки, щоб допомогти партнерам більш ефективно протистояти повітряним загрозам і перехоплювати іранські дрони.

Він назвав Москву "не просто головним союзником Ірану, а й основним співучасником і ключовим виконавцем незаконних атак" проти цивільної інфраструктури країн Перської затоки.

Дипломат також сказав, що Росія надає Ірану розвідувальні дані, зокрема супутникові знімки, які допомагають завдавати точніших ударів по цілях Тегерана в регіоні.

Мельник також нагадав про повідомлення у ЗМІ про передачу Росією ударних гелікоптерів Ірану, що, ймовірно, є порушенням обмежень ООН на постачання зброї.

Представник України охарактеризував військову співпрацю між Москвою і Тегераном як "вісь зла", що становить серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Заява Ірану про Україну — реакція МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий різко відреагував на заяви Тегерана в ООН.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму", — процитувала Тихого низка видань, зокрема "РБК-Україна".

Заява Ірану в ООН — що відомо

Крім звинувачень на адресу України, Амір Саїд Іравані також розкритикував сусідів Ірану.

"Іран висловив рішучий і недвозначний протест проти вищезазначених незаконних дій і настійно закликає Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Кувейт дотримуватися принципів добросусідства і запобігти подальшому використанню своїх територій проти Ісламської Республіки Іран", — цитують державні ЗМІ слова еміра Саїда Іравані.

Також Амір Саїд Іравані засудив те, що він назвав нападами Ізраїлю і Сполучених Штатів на ключові промислові об'єкти, включно зі сталеливарним заводом "Мобаракех" в Ісфахані та сталеливарним заводом "Хузестан".

Іравані наголосив, що це не поодинокий випадок, заявивши, що з 28 лютого 2026 року цивільну інфраструктуру в Ірані систематично піддають обстрілу в межах того, що він назвав триваючою "агресивною війною" з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Представник Ірану заявив, що це "навмисні удари по цивільній інфраструктурі", і назвав їх "явними прикладами державного тероризму" і порушеннями міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. І зробив висновок, що Іран зберігає за собою невід'ємне право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН і вживе всіх необхідних і співмірних заходів для захисту свого суверенітету, територіальної цілісності та життєво важливих національних інтересів.

