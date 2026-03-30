"Украина — соучастница США и Израиля": представитель Ирана при ООН сделал скандальное заявление

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил послание Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности, в котором содержались нападки не только на участников операции "Эпическая ярость", но и на Украину.

В заявлении Иравани, которое цитирует Al Mayadeen, говорится, что Иран "категорически отвергает все беспочвенные обвинения, выдвинутые послом Украины в ООН". Также Амид Саид Иравани заявил, что:

Эти обвинения лишены каких-либо достоверных доказательств и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от продолжающейся агрессивной войны против суверенного государства.

Вмешательство Украины не является случайным, оно отражает активное участие и содействие незаконному применению силы против суверенного государства.

Украина несет международную ответственность, возникающую в результате содействия или помощи другой стороне в совершении противоправного деяния.

Спич Иравани – это, видимо, ответ на заявление постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника от 23 марта, которое он сделал на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Тогда украинский дипломат заявил, что те же дроны Shahed, которые Тегеран снабжал Москву для убийства украинцев, теперь производятся в России и отправляются обратно в Иран.

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что массовое производство и передача Россией модернизированных дронов Shahed иранскому режиму является "беспрецедентной эскалацией", которая может стоить бесчисленных жизней.

По словам Мельника, Украина уже направила сотни своих специалистов в страны Персидского залива, чтобы помочь партнерам более эффективно противостоять воздушным угрозам и перехватывать иранские дроны.

Он назвал Москву "не просто главным союзником Ирана, но и основным соучастником и ключевым исполнителем незаконных атак" против гражданской инфраструктуры стран Персидского залива.

Дипломат также сказал, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные, в том числе спутниковые снимки, которые помогают наносить более точные удары по целям Тегерана в регионе.

Мельник также напомнил о сообщениях в СМИ о передаче Россией ударных вертолетов Ирану, что, вероятно, является нарушением ограничений ООН на поставку оружия.

Представитель Украины охарактеризовал военное сотрудничество между Москвой и Тегераном как "ось зла", что представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Заявление Ирана про Украину — реакция МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявления Тегерана в ООН.

"Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет. С 2022 года Украину атаковали почти 60 тысяч дронов, которые Иран дал России. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран. Этого лгуна уже давно не должно быть, как и его режима", — процитировали Тихого ряд изданий, в том числе "РБК-Украина".

Заявление Ирана в ООН – что известно

Кроме обвинений в адрес Украины, Амир Саид Иравани также раскритиковал соседей Ирана.

"Иран выразил решительный и недвусмысленный протест против вышеупомянутых незаконных действий и настоятельно призывает Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт соблюдать принципы добрососедства и предотвратить дальнейшее использование своих территорий против Исламской Республики Иран", — цитируют государственные СМИ слова эмира Саида Иравани.

Также Амир Саид Иравани осудил то, что он назвал нападениями Израиля и Соединенных Штатов на ключевые промышленные объекты, включая сталелитейный завод "Мобаракех" в Исфахане и сталелитейный завод "Хузестан".

Иравани подчеркнул, что это не единичный случай, заявив, что с 28 февраля 2026 года гражданская инфраструктура в Иране систематически подвергается обстрелам в рамках того, что он назвал продолжающейся "агрессивной войной" со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Представитель Ирана заявил, что это "преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре", и назвал их "явными примерами государственного терроризма" и нарушениями международного права, включая международное гуманитарное право. И заключил, что Иран сохраняет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и предпримет все необходимые и соразмерные меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и жизненно важных национальных интересов.

Фокус писал о предложении Зеленского по оказанию помощи в сбивании иранских "Шахедов". 17 марта в страны Персидского залива отправилась группа из 201 человека.

Напомним, из-за помощи Украины странам Персидского залива в защите от иранских дронов Тегеран пригрозил ответными мерами. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится угроз.