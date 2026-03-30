Гривня демонструє відновлення своїх позицій на валютному ринку. На 31 березня офіційні курси іноземних валют продовжили знижуватися, про що свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Який курс долара встановив НБУ на 31 березня

Долар помірно втрачає у вартості. Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 43,79 грн, що на 5 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ встановив курс долара на рівні 43,79 грн Фото: Pixels

Нагадаємо, що у березні долар пережив значні коливання та встановив рекордний показник 44,16 грн 13 березня. Після цього валюта поступово почала відновлювати баланс із гривнею.

Офіційний курс євро на 31 березня

Європейська валюта у березні показувала різні коливання через щоденну корекцію курсу з боку регулятора. На вівторок, 31 березня, офіційна вартість євро 50,31 грн. НБУ вирішив знизити курс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Курс злотого 31 березня

Польський злотий продовжує демонструвати стабільне зниження. Нацбанк скоригував його офіційну вартість до 11,73 грн. Іноземна валюта подешевшала на 4 копійки.

Що відбуватиметься на валютному ринку — прогноз банкіра

В Україні вартість долара та євро постійно демонструвала значні коливання. Як пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, це відбувалося через тиск пов’язаний з активністю імпортерів пального, які страхували ризики на тлі загострення на Близькому Сході.

Цього тижня, за його словами, попит на валюту ще буде відчутним, але вже не таким агресивним, як раніше. Основним драйвером залишаються імпортери пального, які продовжують працювати в режимі "страхування ризиків". Проте ситуація залишатиметься під контролем НБУ, який завдяки валютним інтервенціям зміг уникнути дисбалансу на ринку та знизити нервозність серед учасників торгів.

Водночас ринок залишатиметься чутливим до монетарних сигналів регулятора, зокрема до рішень щодо облікової ставки, які можуть впливати на споживчі ціни та валютні потреби.

Банкір прогнозує, що з 30 березня по 5 квітня курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 43,5-44,25 грн, а євро — 49,5-52 грн. На готівковому ринку долар очікується в діапазоні 43,5-44,5 грн, євро — 50,5-52 грн.

