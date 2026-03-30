Гривна в конце марта продолжает укрепляться. НБУ снизил курс доллара, евро и злотого на 31 марта.

Гривна демонстрирует восстановление своих позиций на валютном рынке. На 31 марта официальные курсы иностранных валют продолжили снижаться, о чем свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс доллара установил НБУ на 31 марта

Доллар умеренно теряет в стоимости. Нацбанк установил официальный курс на уровне 43,79 грн, что на 5 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, что в марте доллар пережил значительные колебания и установил рекордный показатель 44,16 грн 13 марта. После этого валюта постепенно начала восстанавливать баланс с гривной.

Официальный курс евро на 31 марта

Европейская валюта в марте показывала различные колебания из-за ежедневной коррекции курса со стороны регулятора. На вторник, 31 марта, официальная стоимость евро 50,31 грн. НБУ решил снизить курс на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс злотого 31 марта

Польский злотый продолжает демонстрировать стабильное снижение. Нацбанк скорректировал его официальную стоимость до 11,73 грн. Иностранная валюта подешевела на 4 копейки.

Что будет происходить на валютном рынке — прогноз банкира

В Украине стоимость доллара и евро постоянно демонстрировала значительные колебания. Как пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, это происходило из-за давления, связанного с активностью импортеров топлива, которые страховали риски на фоне обострения на Ближнем Востоке.

На этой неделе, по его словам, спрос на валюту еще будет ощутимым, но уже не таким агрессивным, как раньше. Основным драйвером остаются импортеры топлива, которые продолжают работать в режиме "страхования рисков". Однако ситуация будет оставаться под контролем НБУ, который благодаря валютным интервенциям смог избежать дисбаланса на рынке и снизить нервозность среди участников торгов.

В то же время рынок будет оставаться чувствительным к монетарным сигналам регулятора, в частности к решениям по учетной ставке, которые могут влиять на потребительские цены и валютные потребности.

Банкир прогнозирует, что с 30 марта по 5 апреля курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 43,5-44,25 грн, а евро — 49,5-52 грн. На наличном рынке доллар ожидается в диапазоне 43,5-44,5 грн, евро — 50,5-52 грн.

