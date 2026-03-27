В конце рабочей недели украинская гривна демонстрирует укрепление, пока евро и злотый теряют позиции. Какой курс валют 27 марта и что будет дальше — читайте в обзоре.

Гривна в конце недели продолжила укреплять позиции относительно евро и польского злотого, поскольку обе валюты продемонстрировали снижение. В то же время доллар показал противоположную динамику, прибавив символическую 1 копейку по состоянию на 27 марта. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Национальный банк Украины (НБУ).

Между тем эксперты уже дали прогноз относительно ситуации в начале апреля. По их мнению, валютный рынок Украины останется в центре внимания, но все останется под контролем регулятора.

Курс евро на 27 марта

На пятницу, 27 марта, регулятор продолжил политику постепенного снижения курса евро. Официальная стоимость европейской валюты установлена на уровне 50,61 грн, что на 24 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Отметим, что за последнюю рабочую неделю евро незначительно подешевел — с 50,67 грн. То есть общее падение составило всего 6 копеек, несмотря на ежедневные колебания.

Официальный курс доллара на 27 марта

Доллар в конце недели продемонстрировал совсем небольшой рост. Национальный банк установил официальный курс на уровне 43,88 грн. Иностранная валюта подорожала всего на 1 копейку.

За неделю американская валюта прибавила 6 копеек. В то же время общая динамика свидетельствует о постепенном восстановлении позиций гривны после резкого скачка курса доллара в середине марта.

Курс злотого 27 марта

В пятницу курс злотого продолжил снижаться, что поддержало укрепление гривны. Нацбанк установил официальную цену польской валюты на уровне 11,84 грн. Злотый подешевел на 6 копеек.

Прогноз курса валют — что будет происходить с долларом и евро

В начале апреля валютный рынок Украины будет оставаться в центре внимания, хотя причин для ажиотажа становится меньше. Как отметил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА, спрос на валюту еще будет ощутимым, но уже не таким агрессивным, как раньше.

"Решающую роль в этом процессе и в дальнейшем будут играть импортеры топлива, которые пока не вышли из режима "страхования рисков", — рассказал банкир в комментарии Фокусу.

Он отметил, что прошедшая неделя показала эффективность стратегии Нацбанка. Благодаря валютным интервенциям регулятор снял избыточную нервозность и не позволил колебаниям курса превратиться в дополнительный фактор давления на рынок.

Мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность, из-за чего растет спрос на валюту

"Причина активного спроса понятна: мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность. В такой ситуации импортеры стремились минимизировать риски, заблаговременно покупая валюту. То есть речь идет не о бесконтрольном спросе, а о довольно прагматичной реакции бизнеса на внешние угрозы", — пояснил Тарас Лесовой.

По его словам, на пересечении месяцев сценарий сохранится. Он прогнозирует, что коридоры валютных изменений с 30 марта по 5 апреля будут такими:

доллар: 43,5-44,25 грн на межбанке и 43,5-44,5 грн в наличном сегменте;

евро: 49,5-52 грн на межбанке и 50,5-52 грн в наличном сегменте.

Предоставляем, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел стремительный рост курса доллара в Украине. В банках и пунктах обмена иностранная валюта подорожала до более 44 гривны. Тогда как европейская валюта начала дешеветь.