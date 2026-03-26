Гривна после недавних колебаний начала восстанавливать позиции. Какой курс валют 26 марта — читайте в обзоре.

После пикового роста иностранных валют в середине марта валютный рынок постепенно переходит к коррекции. В Украине начала наблюдаться тенденция к усилению позиций нацвалюты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс доллара установил НБУ на 26 марта

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,87 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась на 5 копеек, хотя ранее американская валюта демонстрировала рост.

Стоит напомнить, что 15 марта на валютном рынке было зафиксировано пиковое значение. Тогда доллар подорожал до 44,16 грн. После этого тренд изменился, и гривна постепенно начала восстанавливать свои позиции.

Официальный курс евро на 26 марта

Ситуация с евро остается нестабильной: курс валюты колеблется почти ежедневно, меняя направление движения.

На 26 марта Нацбанк скорректировал курс евро в сторону снижения. Регулятор установил официальную стоимость на уровне 50,85 грн за евро, поэтому валюта потеряла 4 копейки.

Курс злотого 26 марта

Польский злотый после нескольких дней роста также перешел к снижению. Однако, эти корректировки весьма незначительны. Национальный банк установил курс злотого на уровне 11,90 грн, что позволило гривне укрепиться, но лишь на 1 копейку.

Что будет с курсом валют в конце марта — прогноз банкира

Валютный рынок Украины в конце марта должен войти в фазу повышенной волатильности. Курсы доллара и евро в период 23-29 марта могут заметно колебаться даже в течение одного дня, однако резких обвалов эксперты не ожидают.

Как пояснил в комментарии директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, речь идет о так называемой "управляемой турбулентности". На рынок одновременно влияют несколько факторов, но они не создают критических рисков для курсовой стабильности.

В марте валютный рынок перейдет в фазу повышенной волатильности

"Валютный рынок в конце марта, скорее всего, будет оставаться в зоне повышенной динамики. Однако она вряд ли будет носить разрушительный характер. Речь идет скорее о периоде, когда одновременно будут действовать несколько сильных факторов, способных влиять на ежедневные курсовые изменения, но не настолько, чтобы спровоцировать неконтролируемые движения или опасные перекосы", — рассказал эксперт.

Ключевым фактором остается баланс спроса и предложения валюты. С одной стороны, аграрии накануне посевной активно продают валютную выручку, поддерживая гривну. С другой — растет спрос со стороны импортеров топлива, из-за чего возникает нетипичный высокий спрос в этот сезон.

По словам эксперта, дополнительное давление возникает из-за ситуации на мировых энергетических рынках. Поскольку напряжение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть, а следовательно и на валютные потребности украинских импортеров. В случае удешевления энергоносителей спрос на валюту может снизиться, но пока глобальная ситуация остается нестабильной.

В то же время решающую роль будет играть Национальный банк. Благодаря валютным интервенциям регулятор будет сглаживать дисбалансы и удерживать курс в контролируемых пределах.

Банкир прогнозирует, что доллар на межбанке будет находиться в диапазоне 43,75-44,35 грн, а в наличном сегменте — 44-44,5 грн. Евро будет колебаться в пределах 49,5-52 грн на межбанке и 50,5-52 грн в обменниках.

Напомним, что в начале марта доллар резко подскочил до 44 грн в банках и обменниках. Причиной этого стало обострение конфликта на Ближнем Востоке.