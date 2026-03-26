Гривня після нещодавніх коливань почала відновлювати позиції. Який курс валют 26 березня — читайте в огляді.

Після пікового зростання іноземних валют в середині березня валютний ринок поступово переходить до корекції. В Україні почала спостерігатися тенденція до посилення позицій нацвалюти. Про це свідчать опрелюднені дані Національного банку України (НБУ).

Який курс долара встановив НБУ на 26 березня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,87 грн. Порівняно з попереднім банківським днем гривня зміцнилася на 5 копійок, хоча раніше американська валюта демонструвала зростання.

Варто нагадати, що 15 березня на валютному ринку було зафіксовано пікове значення. Тоді долар подорожчав до 44,16 грн. Після цього тренд змінився, і гривня поступово почала відновлювати свої позиції.

Відео дня

Офіційний курс євро на 26 березня

Ситуація з євро залишається нестабільною: курс валюти коливається майже щодня, змінюючи напрям руху.

На 26 березня Нацбанк скорегував курс євро у бік зниження. Регулятор встановив офіційну вартість на рівні 50,85 грн за євро, тож валюта втратила 4 копійки.

Курс злотого 26 березня

Польський злотий після кількох днів зростання також перейшов до зниження. Проте, ці корегування досить незначні. Національний банк встановив курс злотого на рівні 11,90 грн, що дозволило гривні зміцнитися, але лише на 1 копійку.

Що буде з курсом валют наприкінці березня — прогноз банкіра

Валютний ринок України наприкінці березня має увійти у фазу підвищеної волатильності. Курси долара та євро в період 23-29 березня можуть помітно коливатися навіть протягом одного дня, однак різких обвалів експерти не очікують.

Як пояснив у коментарі директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, йдеться про так звану "керовану турбулентність". На ринок одночасно впливають кілька факторів, але вони не створюють критичних ризиків для курсової стабільності.

У березні валютний ринок перейде у фазу підвищеної волатильності

"Валютний ринок наприкінці березня, найімовірніше, залишатиметься в зоні підвищеної динаміки. Однак вона навряд чи матиме руйнівний характер. Йдеться радше про період, коли одночасно діятимуть кілька сильних чинників, здатних впливати на щоденні курсові зміни, але не настільки, щоб спровокувати неконтрольовані рухи або небезпечні перекоси", — розповів експерт.

Ключовим чинником залишається баланс попиту і пропозиції валюти. З одного боку, аграрії напередодні посівної активно продають валютну виручку, підтримуючи гривню. З іншого — зростає попит з боку імпортерів пального, через що виникає нетиповий високий попит в цей сезон.

За словами експерта, додатковий тиск виникає через ситуацію на світових енергетичних ринках. Оскільки напруження на Близькому Сході впливає на ціни на нафту, а отже і на валютні потреби українських імпортерів. У разі здешевлення енергоносіїв попит на валюту може знизитися, але наразі глобальна ситуація залишається нестабільною.

Водночас вирішальну роль відіграватиме Національний банк. Завдяки валютним інтервенціям регулятор згладжуватиме дисбаланси та утримуватиме курс у контрольованих межах.

Банкір прогнозує, що долар на міжбанку перебуватиме в діапазоні 43,75-44,35 грн, а в готівковому сегменті — 44-44,5 грн. Євро коливатиметься в межах 49,5-52 грн на міжбанку та 50,5–52 грн в обмінниках.

Нагадаємо, що на початку березня долар різко підскочив до 44 грн у банках та обмінниках. Причиною цього стало загострення конфлікту на Близькому Сході.