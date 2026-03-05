На валютному ринку України спостерігається різке зростання курсу долара та євро. Скільки коштує іноземна валюта — читайте в огляді.

В Україні на готівковому валютному ринку зафіксували новий максимум. Станом на ранок 5 березня курс долара в банках та обмінниках перевищив психологічну позначку у 44 гривні. Разом із американською валютою зростає і євро.

Курс валют в банках України

У четвер, 5 березня, іноземна валюта помітно подорожчала в касах українських банків. Через це гривня продовжує втрачати позиції.

Так, купити долар у банках можна в середньому за 44,20 грн, що на 33 копійки більше, ніж днем раніше. Водночас продати американську валюту фінанові установи пропонують приблизно за 43,60 грн (+0,20).

Після кількох днів падіння, тенденцію до подорожчання відновило і євро. Станом на 5 березня банки встановили такі курси:

купівля — 50,60 гривень (+0,15);

продаж — 51,40 гривень (+0,35).

Який курс валют в обмінниках 5 березня

У пунктах обміну валют по всій Україні протягом цього тижня також фіксувалося активне подорожчання долара. Середній курс 5 березня:

купівля — 43,81 грн (+0,27);

продаж — 44,13 грн (+0,39).

З початку тижня долар у готівковому сегменті подорожчав досить відчутно: курс купівлі зріс приблизно на 66 копійок, а продажу — на 88 копійок.

Змінилися і ціни на євро в обмінниках. Європейську валюту можна купити в середньому за 51,50 грн (+0,40), тоді як продати — приблизно за 51,15 грн (+0,36).

Що буде з курсом долара та євро — прогноз експерта

Наступного тижня валютний ринок України може перейти до більш збалансованої моделі. Після зими, коли попит на іноземну валюту підтримувався активними закупівлями енергоносіїв, ситуація поступово буде змінюватися.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, завершення холодного сезону означає зменшення попиту на валюту з боку імпортерів енергоресурсів. Натомість зростає пропозиція валюти на ринку. Тож, виникнуть умоги для стабілізації курсу валют без різких коливань.

Проте, він звернував увагу на ситуацію з курсом євро. Іноземна валюта буде під впливом світових подій.

"Окремий акцент — курс євро. Його динаміка залишатиметься залежною від світових обставин. Світова економіка й надалі перебуває в режимі підвищеної волатильності. У таких умовах ключовим драйвером для співвідношення долара та євро залишатиметься розвиток воєнної ситуації на Сході", — розповів Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу.

За його словами, саме фактор безпеки впливає на поведінку інвесторів: долар США традиційно сприймається як надійний інструмент збереження капіталу, тому фінансові потоки часто концентруються навколо нього. Очікується, що співвідношення долара та євро на світових ринках формуватиметься в діапазоні 1,155–1,175, хоча глобальні фактори залишаються складними для точного прогнозування.

Співвідношення долара та євро на світових ринках формуватиметься в діапазоні 1,155–1,175

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході позначилося на валютному ринку України. Після спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану європейські валюти почали швидко втрачати позиції, тоді як долар, навпаки, зміцнився.

Експерти пояснили, що через зростання напруги інвестори шукають більш надійні активи для збереження коштів. Окрім традиційних захисних інструментів, таких як золото і срібло, вони обирають американські державні облігації або просто зберігають гроші на рахунках.