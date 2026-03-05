На валютном рынке Украины наблюдается резкий рост курса доллара и евро. Сколько стоит иностранная валюта — читайте в обзоре.

В Украине на наличном валютном рынке зафиксировали новый максимум. По состоянию на утро 5 марта курс доллара в банках и обменниках превысил психологическую отметку в 44 гривны. Вместе с американской валютой растет и евро.

Курс валют в банках Украины

В четверг, 5 марта, иностранная валюта заметно подорожала в кассах украинских банков. Из-за этого гривна продолжает терять позиции.

Так, купить доллар в банках можно в среднем за 44,20 грн, что на 33 копейки больше, чем днем ранее. В то же время продать американскую валюту финановые учреждения предлагают примерно по 43,60 грн (+0,20).

После нескольких дней падения, тенденцию к подорожанию возобновило и евро. По состоянию на 5 марта банки установили следующие курсы:

покупка — 50,60 гривен (+0,15);

продажа — 51,40 гривен (+0,35).

Какой курс валют в обменниках 5 марта

В пунктах обмена валют по всей Украине в течение этой недели также фиксировалось активное подорожание доллара. Средний курс 5 марта:

покупка — 43,81 грн (+0,27);

продажа — 44,13 грн (+0,39).

С начала недели доллар в наличном сегменте подорожал достаточно ощутимо: курс покупки вырос примерно на 66 копеек, а продажи — на 88 копеек.

Изменились и цены на евро в обменниках. Европейскую валюту можно купить в среднем за 51,50 грн (+0,40), тогда как продать — примерно за 51,15 грн (+0,36).

Что будет с курсом доллара и евро — прогноз эксперта

На следующей неделе валютный рынок Украины может перейти к более сбалансированной модели. После зимы, когда спрос на иностранную валюту поддерживался активными закупками энергоносителей, ситуация постепенно будет меняться.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, завершение холодного сезона означает уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов. Зато растет предложение валюты на рынке. Поэтому, возникнут требования для стабилизации курса валют без резких колебаний.

Тем не менее, он обращал внимание на ситуацию с курсом евро. Иностранная валюта будет под влиянием мировых событий.

"Отдельный акцент — курс евро. Его динамика будет оставаться зависимой от мировых обстоятельств. Мировая экономика и в дальнейшем находится в режиме повышенной волатильности. В таких условиях ключевым драйвером для соотношения доллара и евро будет оставаться развитие военной ситуации на Востоке", — рассказал Тарас Лесовой в комментарии Фокусу.

По его словам, именно фактор безопасности влияет на поведение инвесторов: доллар США традиционно воспринимается как надежный инструмент сохранения капитала, поэтому финансовые потоки часто концентрируются вокруг него. Ожидается, что соотношение доллара и евро на мировых рынках будет формироваться в диапазоне 1,155-1,175, хотя глобальные факторы остаются сложными для точного прогнозирования.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке сказалось на валютном рынке Украины. После совместной операции США и Израиля против Ирана европейские валюты начали быстро терять позиции, тогда как доллар, наоборот, укрепился.

Эксперты объяснили, что из-за роста напряжения инвесторы ищут более надежные активы для сохранения средств. Кроме традиционных защитных инструментов, таких как золото и серебро, они выбирают американские государственные облигации или просто хранят деньги на счетах.