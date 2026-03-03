Операция США и Израиля против Ирана повлияла на валютный рынок. Евро начало дешеветь, а доллар — дорожать.

Война в Иране влияет не только на мировые цены на нефть, но и на валютные рынки. После новостей о совместной операции США и Израиля европейские валюты начали терять свои позиции, тогда как доллар, наоборот, укрепляется. Эти колебания уже сказались на курсах валют в Украине.

Как война в Иране повлияла на валютный рынок

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в Facebook написал, что утром 2 марта нефть росла в цене почти до 80 долларов за баррель, но не закрепилась на этом уровне. По его словам, рынок пока оценивает операцию как ограниченную по времени и "радуется, что Ормузский пролив не заблокирован".

В то же время наблюдалась реакция валютного рынка. Европейские валюты начали дешеветь.

"Евро летит вниз на 0,8%, фунт почти на 1%. Мир возвращается к доллару, потому что на фоне коррекции фондовых площадок нужно где-то "парковать" деньги", — сообщил Андрей Шевчишин.

Эксперт отметил, что после обстрелов деньги и инвестиции со всего Аравийского полуострова оказались в зоне риска. Поэтому среди вариантов, куда вложить их, кроме золота и серебра, — это американские облигации или просто деньги на счетах.

"Для украинского рынка, это значит переоценка евро (умеренно вниз) и подтягивание доллара вверх. По крайней мере, утром межбанк ушел по доллару на 43,26 грн", — отметил финансовый аналитик.

Шевчишин добавил, что последствия операции США и Израиля против Ирана будут иметь негативные последствия для бизнеса Украины, в частности аграриям придется начать сезон с рекордными ценами на нефть и топливо.

В Украине произойдет переоценка евро и укрепление доллара и укрепление доллара

Курс валют на межбанке

На межбанковском рынке в первый рабочий день после начала войны в Иране курс доллара демонстрировал стабильный рост в течение 24 часов. Торги открылись в 10:00 в диапазоне 43,10-43,13 грн.

Согласно данным портала "Минфин", ближе к 11 часам торги оживились. На рынке наблюдался дисбаланс: спрос превышал предложение, и котировки росли. Все внимательно следили за событиями на Ближнем Востоке, особенно за теми, которые непосредственно влияют на стоимость нефти и золота.

До 12 часов на торгах присутствовали все крупные покупатели и продавцы. Спрос продолжал превышать предложение. Котировки доллара выросли до 43,22-43,25 грн.

Ситуация на межбанке начала несколько выравниваться уже ближе к обеду, хотя спрос оставался несколько больше предложения. Происходили сделки по 43,27-43,28 грн, преимущественно лотами до 1-1,3 млн долларов.

К 15:00 торги на рынке ТОДи фактически завершились, а на ТОМе еще проходили единичные сделки лотами до 500 тыс. долларов.

На закрытии сессии доллар стоил:

покупка — 43,32 грн;

продажа — 43,35 грн.

За день курс американской валюты вырос на 22 копейки и в покупке, и в продаже.

Ситуация с евро была менее однозначной. В течение дня европейская валюта колебалась в обе стороны, но к концу сессии подешевела до 50,76-50,78 грн, снизившись на 9 копеек в покупке и продаже.

Курс валют 3 марта

Тенденция на ослабление европейской валюты и усиление позиций доллара наблюдается в Украине и на официальном уровне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), который скорректировал официальный курс гривны относительно иностранных валют.

3 марта курс доллара в Украине держится на уровне 43,23 грн. Иностранная валюта подорожала на 13 копеек.

Тогда как курс евро снизился сразу на 27 копеек и составляет 50,60 грн.

Ранее банкиры в комментарии Фокусу прогнозировали затишье на валютном рынке в Украине. Ожидалось, что в начале марта уменьшится дисбаланс между покупателями и продавцами. По мнению экспертов, доллар будет стоить около 43 грн, а евро больше чем, 51 грн.