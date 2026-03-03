Операція США та Ізраїлю проти Ірану вплинула на валютний ринок. Євро почало дешевшати, а долар — дорожчати.

Війна в Ірані впливає не лише на світові ціни на нафту, а й на валютні ринки. Після новин про спільну операцію США та Ізраїлю європейські валюти почали втрачати свої позиції, тоді як долар, навпаки, зміцнюється. Ці коливання вже позначилися на курсах валют в Україні.

Як війна в Ірані вплинула на валютний ринок

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у Facebook написав, що зранку 2 березня нафта зростала в ціні майже до 80 доларів за барель, але не закріпилася на цьому рівні. За його словами, ринок поки оцінює операцію як обмежену по часу та "радіє, що Ормузька протока не заблокована".

Водночас спостерігалася реакція валютного ринку. Європейські валюти почали дешевшати.

"Євро летить вниз на 0,8%, фунт майже на 1%. Світ повертається до долара, бо на фоні корекції фондових майданчиків потрібно десь "паркувати" гроші", — повідомив Андрій Шевчишин.

Експерт зазначив, що після обстрілів гроші та інвестиції з усього Аравійського півострова опинилися в зоні ризику. Тому серед варіантів, куди вкласти їх, окрім золота й срібла, — це американські облігації або просто гроші на рахунках.

"Для українського ринку, це значить переоцінка євро (помірно вниз) й підтягування долара вгору. Принаймні, зранку міжбанк пішов по долару на 43,26 грн", — зауважив фінансовий аналітик.

Шевчишин додав, що наслідки операції США та Ізраїлю проти Ірану матиме негативні наслідки для бізнесу України, зокрема аграріям доведеться розпочати сезон із рекордними цінами на нафту та паливо.

В Україні відбудеться переоцінка євро та зміцнення долара

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському ринку першого робочого дня після початку війни в Ірані, курс долара демонстрував стабільне зростання протягом 24 годин. Торги відкрилися о 10:00 у діапазоні 43,10-43,13 грн.

Згідно з даними порталу "Мінфін", ближче до 11 години торги пожвавилися. На ринку спостерігався дисбаланс: попит перевищував пропозицію, і котирування зростали. Усі уважно стежили за подіями на Близькому Сході, особливо за тими, що безпосередньо впливають на вартість нафти та золота.

До 12 години на торгах були присутні всі великі покупці та продавці. Попит продовжував перевищувати пропозицію. Котирування долара зросли до 43,22-43,25 грн.

Ситуація на міжбанку почала дещо вирівнюватися вже ближче до обіду, хоча попит залишався дещо більшим за пропозицію. Відбувалися угоди по 43,27-43,28 грн, переважно лотами до 1-1,3 млн доларів.

До 15:00 торги на ринку ТОДі фактично завершилися, а на ТОМі ще проходили поодинокі операції лотами до 500 тис. доларів.

На закритті сесії долар коштував:

купівля — 43,32 грн;

продаж — 43,35 грн.

За день курс американської валюти виріс на 22 копійки й в купівлі, і в продажі.

Ситуація з євро була менш однозначною. Протягом дня європейська валюта коливалася в обидві сторони, але до кінця сесії подешевшала до 50,76-50,78 грн, знизившись на 9 копійок у купівлі та продажі.

Курс валют 3 березня

Тенденція на ослаблення європейської валюти та посилення позицій долара спостерігається в Україні й на офіційному рівні. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), який скорегував офіційний курс гривні щодо іноземних валют.

3 березня курс долара в Україні тримається на рівні 43,23 грн. Іноземна валюта здорожчала на 13 копійок.

Тоді як курс євро знизився одразу на 27 копійок і становить 50,60 грн.

Раніше банкіри в коментарі Фокусу прогнозували затишшя на валютному ринку в Україні. Очікувалося, що на початку березня зменшиться дисбаланс між покупцями та продавцями. На думку експертів, долар коштуватиме близько 43 грн, а євро більше ніж, 51 грн.