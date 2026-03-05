Що відбувається на валютному ринку та чи міг Нацбанк стримати курс валют?

Валютний ринок України різко відреагував на ескалацію конфлікту на Близькому Сході. 5 березня курс долара до гривні на готівковому ринку встановив новий антирекорд. У банках та обмінниках вартість американської валюти перевищила психологічну позначку у 44 гривні. Крім того, після кількох днів падіння курс євро також почав відновлюватися. Фокус з’ясував, що відбувається на валютному ринку та яких змін чекати далі.

Курс долара в Україні — що відбувається на валютному ринку після початку війни в Ірані

До новин про конфлікт на Близькому Сході ситуація на валютному ринку залишалася відносно спокійною. Курс валют в Україні коливався помірно, а курс долара до гривні змінювався без різких стрибків.

Однак після повідомлень про початок спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану ситуація почала швидко змінюватися. Американська валюта перейшла до різкого зростання.

Національний банк України (НБУ) почав знижував офіційний курс гривні, підвищуючи вартість іноземної валюти приблизно на 20 копійок за раз. У результаті лише за кілька днів курс долара неодноразово оновлював історичний максимум.

В Україні спостерігалося стрімке зростання курсу долара Фото: Скриншот

Станом на 5 березня Національний банк встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 43,7170 грн. Загалом за тиждень американська валюта подорожчала на 61 копійку.

Водночас курс євро на початку тижня демонстрував протилежну динаміку. Європейська валюта спочатку різко подешевшала. Лише на 5 березня Нацбанк почав відновлювати її позиції. Регулятор підвищив курс євро одразу на 38 копійок і встановив його на рівні 50,8341 грн.

В Україні курс євро протягом тижня знижувався, і лише 5 березня почав зростати Фото: Скриншот

Дії Нацбанку призвели до цього, що на валютному ринку відбулося значне подорожчання іноземних валют.

Фінансова установа Курс долара (грн / долар) Курс євро (грн / євро) Банки 43,60 / 44,14 50,60 / 51,35 Пункти обміну 43,81 / 44,13 51,15 / 51,50

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

Що буде з курсом валют в Україні найближчим часом

Ситуація на валютному ринку України останніми днями демонструє помітну турбулентність. Посилення конфлікту на Близькому Сході спровокувало різке зміцнення долара на світовому ринку, що вплинуло й на український ринок. Проте, за словами експертів, ситуація залишається під контролем Національного банку, який раз проводить девальвацію гривні.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу зазначив, що наразі робити точні прогнози складно, адже курс валют в Україні значною мірою залежить від рішень регулятора.

Ситуація з курсом валют в Україні значною мірою залежить від рішень регулятора Фото: НБУ

"Мені важко зараз сказати, що очікувати наступного тижня, тому що . Ми вже бачили схожу ситуацію на початку року, коли регулятор одразу послабив гривню до обох валют у відносно спокійний період", — розповів експерт.

Він зауважив, що 4 березня в Україні продовжив знижуватися курс євро, хоча на світовому ринку відбулося зростання. А вже 5 березня ситуація стабілізувалася, й в Україні європейська валюта додала в ціні.

Важливо

"Ми бачимо, що Нацбанк відіграє дуже значущу роль і сам визначає, як рухатиметься валютний ринок", — пояснює Шевчишин, додавши, що поточне послаблення гривні відбувається на початку аграрного сезону.

Фінансовий аналітик зауважив, що для поточного аналізу попиту та пропозиції наразі доступні лише кілька днів даних. За його словами, дефіцит валюти на міжбанку вже знизився порівняно з минулим тижнем та лютим. На тлі цього відбувається контрольована девальвація гривні.

"Спочатку, це мало вигляд, що ми зростаємо на тлі різкого зростання долара на світовому ринку та обвалу європейських валют. Проте, для українського ринку це також призвело до послаблення євро в тому числі. Чи міг НБУ завадити цьому? Так, міг, адже резерви перебувають на максимальному рівні, а дефіцит — знизився", — зауважив Андрій Шевчишин.

Нацбанк відіграє дуже значущу роль на валютному ринку України

Втім, на думку аналітика, регулятор може враховувати інші ризики, зокрема ситуацію з державними фінансами та можливі потреби у додатковому фінансуванні бюджету.

Ба більше, залишається відкритим питання щодо зовнішнього фінансування. Шевчишин сказав, що навряд чи останні події на Близькому Сході серйозно вплинуть на рішення щодо допомоги Україні, яке вже було проголосовано, зокрема щодо кредиту на 90 мільярдів євро на два роки. Проте ситуація може вплинути на темпи його надходження, структуру фінансування та загальний настрій.

Можливо, саме маючи оперативну інформацію, Нацбанк вирішив девальвувати гривню.

Ситуація може вплинути на темпи його надходження фінансування України, структуру та загальний настрій

Це, як зауважив експерт, буде особливо відчутно для аграріїв у період активних закупівель пального, адже вартість бензину і валюти зростає, що додатково тисне на бізнес і економіку країни, яка нині працює у складних умовах.

Тож, ситуація на валютному ринку України найбличжим часом може залишатися нестабільною. Курс долара та євро залежатимуть як від глобальних подій, так і від рішень НБУ.

Нагадаємо, до подій на Близькому Сході експерти прогнозували ймовірне затишшя на валютному ринку Україні в першу половину березня. Оскільки в цей період має зменшитися дисбаланс між продавцями та покупцями, а також продовжують ефективно працювати механізми регулювання, які стримують різкі коливання.