Что происходит на валютном рынке и мог ли Нацбанк сдержать курс валют?

Валютный рынок Украины резко отреагировал на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. 5 марта курс доллара к гривне на наличном рынке установил новый антирекорд. В банках и обменниках стоимость американской валюты превысила психологическую отметку в 44 гривны. Кроме того, после нескольких дней падения курс евро также начал восстанавливаться. Фокус выяснил, что происходит на валютном рынке и каких изменений ждать дальше.

Курс доллара в Украине — что происходит на валютном рынке после начала войны в Иране

До новостей о конфликте на Ближнем Востоке ситуация на валютном рынке оставалась относительно спокойной. Курс валют в Украине колебался умеренно, а курс доллара к гривне менялся без резких скачков.

Однако после сообщений о начале совместной операции США и Израиля против Ирана ситуация начала быстро меняться. Американская валюта перешла к резкому росту.

Национальный банк Украины (НБУ) начал снижал официальный курс гривны, повышая стоимость иностранной валюты примерно на 20 копеек за раз. В результате всего за несколько дней курс доллара неоднократно обновлял исторический максимум.

В Украине наблюдался стремительный рост курса доллара в Украине Фото: Скриншот

По состоянию на 5 марта Национальный банк установил официальный курс доллара к гривне на уровне 43,7170 грн. Всего за неделю американская валюта подорожала на 61 копейку.

В то же время курс евро в начале недели демонстрировал противоположную динамику. Европейская валюта сначала резко подешевела. Только на 5 марта Нацбанк начал восстанавливать ее позиции. Регулятор повысил курс евро сразу на 38 копеек и установил его на уровне 50,8341 грн.

В Украине курс евро в течение недели снижался, и только 5 марта начал расти Фото: Скриншот

Действия Нацбанка привели к этому, что на валютном рынке произошло значительное подорожание иностранных валют.

Фінансова установа Курс долара (грн / долар) Курс євро (грн / євро) Банки 43,60 / 44,14 50,60 / 51,35 Пункти обміну 43,81 / 44,13 51,15 / 51,50

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин"

Что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время

Ситуация на валютном рынке Украины в последние дни демонстрирует заметную турбулентность. Усиление конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало резкое укрепление доллара на мировом рынке, что повлияло и на украинский рынок. Однако, по словам экспертов, ситуация остается под контролем Национального банка, который раз проводит девальвацию гривны.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу отметил, что сейчас делать точные прогнозы сложно, ведь курс валют в Украине в значительной степени зависит от решений регулятора.

Ситуация с курсом валют в Украине в значительной степени зависит от решений регулятора Фото: НБУ

"Мне трудно сейчас сказать, что ожидать на следующей неделе, потому что . Мы уже видели похожую ситуацию в начале года, когда регулятор сразу ослабил гривну к обеим валютам в относительно спокойный период", — рассказал эксперт.

Он отметил, что 4 марта в Украине продолжил снижаться курс евро, хотя на мировом рынке произошел рост. А уже 5 марта ситуация стабилизировалась, и в Украине европейская валюта прибавила в цене.

Валютный рынок под давлением войны в Иране: каких изменений ждать Украине

"Мы видим, что Нацбанк играет очень значимую роль и сам определяет, как будет двигаться валютный рынок", — объясняет Шевчишин, добавив, что текущее ослабление гривны происходит в начале аграрного сезона.

Финансовый аналитик отметил, что для текущего анализа спроса и предложения пока доступны лишь несколько дней данных. По его словам, дефицит валюты на межбанке уже снизился по сравнению с прошлой неделей и февралем. На фоне этого происходит контролируемая девальвация гривны.

"Сначала, это выглядело так, что мы растем на фоне резкого роста доллара на мировом рынке и обвала европейских валют. Однако, для украинского рынка это также привело к ослаблению евро в том числе. Мог ли НБУ помешать этому? Да, мог, ведь резервы находятся на максимальном уровне, а дефицит — снизился", — отметил Андрей Шевчишин.

Впрочем, по мнению аналитика, регулятор может учитывать другие риски, в частности ситуацию с государственными финансами и возможные потребности в дополнительном финансировании бюджета.

Более того, остается открытым вопрос о внешнем финансировании. Шевчишин сказал, что вряд ли последние события на Ближнем Востоке серьезно повлияют на решение о помощи Украине, которое уже было проголосовано, в частности по кредиту на 90 миллиардов евро на два года. Однако ситуация может повлиять на темпы его поступления, структуру финансирования и общее настроение.

Возможно, именно имея оперативную информацию, Нацбанк решил девальвировать гривну.

Это, как отметил эксперт, будет особенно ощутимо для аграриев в период активных закупок топлива, ведь стоимость бензина и валюты растет, что дополнительно давит на бизнес и экономику страны, которая сейчас работает в сложных условиях.

Поэтому, ситуация на валютном рынке Украины в ближайшее время может оставаться нестабильной. Курс доллара и евро будут зависеть как от глобальных событий, так и от решений НБУ.

Напомним, до событий на Ближнем Востоке эксперты прогнозировали вероятное затишье на валютном рынке Украины в первую половину марта. Поскольку в этот период должен уменьшиться дисбаланс между продавцами и покупателями, а также продолжают эффективно работать механизмы регулирования, которые сдерживают резкие колебания.