Прогноз банкіра щодо курсу валют 23-29 березня не є однозначним. Долар може коливатися щодня, проте євро залишиться стабільнішим.

Наприкінці березня валютний ринок України входить у фазу підвищеної волатильності. Курс долара і євро 23-29 числа може різко змінюватися. Коливання можливі навіть протягом одного дня. Проте різких обвалів не прогнозують. Ключову роль у стабілізації ситуації відіграватиме Нацбанк. Про це Фокусу повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Валютний ринок України у період 23-29 березня залишатиметься динамічним, однак без ознак неконтрольованих коливань. Як пояснює Тарас Лєсовий, йдеться про "керовану турбулентність", коли одразу кілька чинників впливають на курс, але не створюють критичних ризиків.

Фото: Pixels

"Валютний ринок наприкінці березня, найімовірніше, залишатиметься в зоні підвищеної динаміки. Однак вона навряд чи матиме руйнівний характер. Йдеться радше про період, коли одночасно діятимуть кілька сильних чинників, здатних впливати на щоденні курсові зміни, але не настільки, щоб спровокувати неконтрольовані рухи або небезпечні перекоси", — каже банкір.

Ключовим драйвером ринку залишається баланс попиту і пропозиції валюти. З одного боку, аграрні компанії напередодні посівної активно продають валютну виручку, що підтримує гривню. З іншого, попит на валюту суттєво зростає з боку імпортерів пального, які формують нетипово високий попит для цього сезону.

Додатковий тиск створює і зовнішній фактор, а саме, ситуація на світових енергетичних ринках. Напруження на Близькому Сході впливає на ціни на нафту, а отже і на валютні потреби українських імпортерів. Якщо ціни на енергоносії почнуть знижуватися, попит на валюту може послабитися. А поки глобальна ситуація залишається нестабільною.

Важливо

Час подумати про нафту по 200 доларів: як Україні варто було б підготуватися до найгіршого сценарію з паливом

За таких умов вирішальну роль відіграватиме Національний банк. Завдяки валютним інтервенціям регулятор згладжуватиме дисбаланси та не дозволить курсу вийти з контрольованих меж. Політика "керованої гнучкості" фактично виступає амортизатором для ринку: вона допускає коливання, але не дає їм перерости у кризу.

Протягом дня курс долара може демонструвати відчутні коливання як у бік зростання, так і зниження. Водночас за підсумками торгів очікується збереження відносного балансу. Саме підвищена волатильність стане головною ознакою валютного ринку наприкінці місяця.

Євро, на відміну від долара, виглядає більш стабільним

Курс євро в Україні значною мірою залежить від глобальної пари EUR/USD. На тлі посилення долара як "тихої гавані" для інвесторів очікується, що курс євро коливатиметься у вузькому діапазоні — близько 51-51,5 грн.

Курс долара на міжбанку та в обмінних пунктах

Загалом, за прогнозом банкіра, курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн, а на готівковому ринку — 44-44,5 грн. Для євро коридор становитиме 49,5-52 грн на міжбанку та 50,5-52 грн у готівковому сегменті.

Щоденні коливання залишаться помірними: до 0,05-0,15 грн на міжбанку та до 0,3 грн в обмінниках. Водночас спред між курсами купівлі та продажу збережеться на рівні до 1 грн залежно від сегмента ринку.

Основні виразники валютного ринку 23-29 березня

Коридори валютних змін: 43,75-44,35 грн / $ та 49,5-52 грн/€ (на міжбанку) та 44-44,5 грн/$ та 50,5-52 грн/€ (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти);

різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (комбанки), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обмінні пункти);

різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обмінні пункти);

різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обмінні пункти);

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1-0,15 грн;

середні тижневі курсові відхилення — до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Як випливає з прогнозу, кінець березня не принесе ані різких стрибків курсу, ані повної стабільності. Валютний ринок працюватиме у режимі контрольованих коливань, де головним завданням регулятора залишається недопущення фінансових шоків в умовах війни.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни не лише на продукти, а й на пальне через загострення ситуації на Близькому Сході. Фокус вже повідомляв про ціни на бензин у березні. Вартість дизельного пального та бензину на АЗС підвищується.