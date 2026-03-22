Прогноз банкира относительно курса валют 23-29 марта нельзя назвать однозначным. Доллар может колебаться ежедневно, однако евро останется более стабильным.

В конце марта валютный рынок Украины входит в фазу повышенной волатильности. Курс доллара и евро 23-29 числа может резко меняться. Колебания возможны даже в течение одного дня. Однако резких обвалов не прогнозируют. Ключевую роль в стабилизации ситуации будет играть Нацбанк. Об этом Фокусу сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Курс валют в конце марта: рынок будет "качать", но без резких скачков

Валютный рынок Украины в период 23-29 марта будет оставаться динамичным, однако без признаков неконтролируемых колебаний. Как объясняет Тарас Лесовой, речь идет об "управляемой турбулентности", когда сразу несколько факторов влияют на курс, но не создают критических рисков.

Не исключено, что в течение торгового дня курс доллара будет демонстрировать заметные колебания — от мощного роста до существенного снижения

"Валютный рынок в конце марта, скорее всего, будет оставаться в зоне повышенной динамики. Однако она вряд ли будет носить разрушительный характер. Речь идет скорее о периоде, когда одновременно будут действовать несколько сильных факторов, способных влиять на ежедневные курсовые изменения, но не настолько, чтобы спровоцировать неконтролируемые движения или опасные перекосы", — говорит банкир.

Завершение марта для валютного рынка не будет ни спокойным, ни драматичным

Ключевым драйвером рынка остается баланс спроса и предложения валюты. С одной стороны, аграрные компании накануне посевной активно продают валютную выручку, что поддерживает гривну. С другой, спрос на валюту существенно растет со стороны импортеров топлива, которые формируют нетипично высокий спрос для этого сезона.

Дополнительное давление создает и внешний фактор, а именно, ситуация на мировых энергетических рынках. Напряжение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть, а следовательно и на валютные потребности украинских импортеров. Если цены на энергоносители начнут снижаться, спрос на валюту может ослабиться. А пока глобальная ситуация остается нестабильной.

При таких условиях решающую роль будет играть Национальный банк. Благодаря валютным интервенциям регулятор будет сглаживать дисбалансы и не позволит курсу выйти из контролируемых пределов. Политика "управляемой гибкости" фактически выступает амортизатором для рынка: она допускает колебания, но не дает им перерасти в кризис.

В течение дня курс доллара может демонстрировать ощутимые колебания как в сторону роста, так и снижения. В то же время по итогам торгов ожидается сохранение относительного баланса. Именно повышенная волатильность станет главным признаком валютного рынка в конце месяца.

Евро, в отличие от доллара, выглядит более стабильным

Курс евро в Украине в значительной степени зависит от глобальной пары EUR/USD. На фоне усиления доллара как "тихой гавани" для инвесторов ожидается, что курс евро будет колебаться в узком диапазоне — около 51-51,5 грн.

В отличие от доллара, курс евро выглядит более предсказуемым

Курс доллара на межбанке и в обменных пунктах

В целом, по прогнозу банкира, курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а на наличном рынке — 44-44,5 грн. Для евро коридор составит 49,5-52 грн на межбанке и 50,5-52 грн в наличном сегменте.

Ежедневные колебания останутся умеренными: до 0,05-0,15 грн на межбанке и до 0,3 грн в обменниках. В то же время спред между курсами покупки и продажи сохранится на уровне до 1 грн в зависимости от сегмента рынка.

Ситуация на валютном рынке 23-29 марта — прогноз эксперта

Основные выразители валютного рынка 23-29 марта

Коридоры валютных изменений: 43,75-44,35 грн/$ и 49,5-52 грн/€ (на межбанке) и 44-44,5 грн/$ и 50,5-52 грн/€ (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: до 0,05-0,15 грн (межбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обменные пункты);

разница между курсами покупки и продажи: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (межбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (комбанки), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обменные пункты);

разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обменные пункты);

разница курсов продажи на наличном рынке: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обменные пункты);

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка — 0,1-0,15 грн;

средние недельные курсовые отклонения — до 1-1,5% от начального курса недели.

Как следует из прогноза, конец марта не принесет ни резких скачков курса, ни полной стабильности. Валютный рынок будет работать в режиме контролируемых колебаний, где главной задачей регулятора остается недопущение финансовых шоков в условиях войны.

