Рост цен на горючее и энергоресурсы усиливает инфляционное давление. В Нацбанке сделали тревожное заявление.

В ближайшие месяцы темпы инфляции в Украине могут превысить предыдущие прогнозы Национального банка. Основным фактором риска остается подорожание энергоресурсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает "Укринформ".

По его словам, рост мировых цен на нефть и газ уже влияет на внутренний рынок и отражается в стоимости топлива и других товаров. Именно это может изменить ожидаемую траекторию инфляции в сторону повышения по сравнению с прогнозом, который регулятор обнародовал в начале года.

В то же время в Нацбанке отмечают, что дальнейшая динамика остается неопределенной и будет зависеть от развития внешних факторов.

По данным НБУ, в феврале инфляция после периода замедления несколько ускорилась и составила 7,6% в годовом измерении. Базовый показатель при этом остался стабильным — на уровне 7%.

В регуляторе отмечают, что цены на топливо, услуги и сырые продукты росли быстрее, чем ожидалось, тогда как подорожание обработанных товаров оказалось более сдержанным. В итоге фактическая инфляция лишь незначительно превысила предыдущий прогноз, а базовая полностью соответствовала расчетам НБУ.

В Нацбанке обратили внимание на ухудшение инфляционных ожиданий населения. Это связывают как с ситуацией в энергетике в начале года, так и с одновременным ростом цен на ряд повседневных товаров.

Однако в последние недели ситуация в энергетическом секторе несколько стабилизировалась, что, по мнению регулятора, может частично сдержать дальнейшее ценовое давление.

В НБУ заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать жесткие монетарные условия для сохранения стабильности валютного рынка и привлекательности гривневых инструментов. Это также должно помочь снизить инфляционные ожидания.

Цены на топливо в Украине все еще растут

Цена на дизель на украинских АЗС может вырасти до 90 грн за литр, заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Пока себестоимость этого вида топлива на границе Украины составляет около 80 грн за литр, что связано со стоимостью дизтоплива на бирже ICE в Лондоне. Там она составляет уже более 1300 долларов.

Добавим, что цены на топливо на АЗС 19 марта в очередной раз обновили. Средняя стоимость бензина А-95 по Украине составляет более 70 грн за литр, а дизеля — почти 80 грн.

Цены на продукты в Украине

Тем временем цены на продукты также начинают меняться. Пока часть овощей из так называемого "борщевого набора" дешевеет из-за избытка запасов у фермеров, тепличные овощи наоборот дорожают.

Более того, в Украине рекордно подорожала гречка. Рост за год составил 27,5%, а тенденция подорожания наблюдается с весны 2024 года. Также подскочили цены на украинские яблоки. Они с января подорожали с 31,5 грн/кг до почти 45 грн/кг, рафинированное растительное масло выросло в цене с 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл, куриные яйца подскочили в цене с 68,59 грн до 84,35 грн за 10 штук.

