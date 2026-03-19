В Украине рекордно подорожала гречка: сколько стоит килограмм крупы в марте 2026

Гречка, которая является одним из самых популярных продуктов в Украине, продолжает расти в цене.

Если в январе 2026 года она стоила в среднем 47,87 грн/кг, то сейчас, по данным Минфина, килограмм этой крупы подорожал до 54,07 грн/кг. Если же смотреть тенденцию роста цен за последний год, то если в январе прошлого года килограмм гречки продавали в среднем по 33,02 грн/кг, то сейчас, при цене 54, 07 грн/кг, он дороже на почти 64%.

Продукты в Украине показывают постоянный рост в цене

По словам экономиста Олега Пендзина, подорожание гречки не связано с дефицитом продукции.

"Цена на гречку растет не потому, что сегодня ее дефицит. А потому, что, простите, пожалуйста, упаковка дорогая. Из-за роста цен на электричество. Из-за блэкаутов. То есть, если бы был тот дефицит, о котором нам рассказывают гречкосеи, то у нас была бы уже цена под 90", — объяснил он в комментарии "Коммерсанту".

В Институте аграрной экономики аргументировали рост цен на гречку сокращением посевных площадей.

Согласно статистике:

декабрь 2024 — 35,19 грн/кг

декабрь 2025 — 44,88 грн/кг

начало 2026 — свыше 54 грн/кг

Рост за год составил 27,5%, а тенденция удорожания наблюдается с весны 2024 года.

Кроме гречки дорожают и другие продукты. Например, украинские яблоки с января подорожали с 31,5 грн/кг до почти 45 грн/кг, рафинированное растительное масло выросло с в цене с 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл, куриные яйца подскочили в цене с 68,59 грн до 84,35 грн за 10 штук.

Рост цен наблюдается буквально на все категории продуктов. Правда, есть и позиции, которые подешевели. На продуктовом рынке зафиксировано снижение цен из так называемого "борщевого набора". Речь идет о картофеле, капусте и моркови. Фермеры вынуждены снижать цены на продукты, в частности на картофель, из-за слабого спроса на рынке. Кроме того, на складах накопилось много продукции, качество которой постепенно ухудшается.

Напомним, в Украине за последний год средняя стоимость потребительской корзины товаров и услуг повысилась примерно на 7-8%. В результате реальная покупательная способность доходов населения постепенно сокращается.

