В Україні рекордно подорожчала гречка: скільки коштує кілограм крупи в березні 2026 року

Гречка, яка є одним із найпопулярніших продуктів в Україні, продовжує зростати в ціні.

Якщо в січні 2026 року вона коштувала в середньому 47,87 грн/кг, то зараз, за даними Мінфіну, кілограм цієї крупи подорожчав до 54,07 грн/кг. Якщо ж дивитися тенденцію зростання цін за останній рік, то якщо в січні минулого року кілограм гречки продавали в середньому по 33,02 грн/кг, то зараз, за ціни 54,07 грн/кг, він дорожчий на майже 64%.

Продукти в Україні показують постійне зростання в ціні

За словами економіста Олега Пендзина, подорожчання гречки не пов'язане з дефіцитом продукції.

"Ціна на гречку зростає не тому, що сьогодні її дефіцит. А тому, що, вибачте, будь ласка, упаковка дорога. Через зростання цін на електрику. Через блекаути. Тобто, якби був той дефіцит, про який нам розповідають гречкосії, то в нас була б уже ціна під 90", — пояснив він у коментарі "Коммерсанту".

В Інституті аграрної економіки аргументували зростання цін на гречку скороченням посівних площ.

Згідно зі статистикою:

грудень 2024 — 35,19 грн/кг

грудень 2025 — 44,88 грн/кг

початок 2026 року — понад 54 грн/кг

Зростання за рік становило 27,5%, а тенденція подорожчання спостерігається з весни 2024 року.

Крім гречки дорожчають й інші продукти. Наприклад, українські яблука з січня подорожчали з 31,5 грн/кг до майже 45 грн/кг, рафінована рослинна олія зросла в ціні з 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл, курячі яйця підскочили в ціні з 68,59 грн до 84,35 грн за 10 штук.

Зростання цін спостерігається буквально на всі категорії продуктів. Щоправда, є й позиції, які подешевшали. На продуктовому ринку зафіксовано зниження цін із так званого "борщового набору". Йдеться про картоплю, капусту та моркву. Фермери змушені знижувати ціни на продукти, зокрема на картоплю, через слабкий попит на ринку. Крім того, на складах накопичилося багато продукції, якість якої поступово погіршується.

Нагадаємо, в Україні за останній рік середня вартість споживчого кошика товарів і послуг підвищилася приблизно на 7-8%. У результаті реальна купівельна спроможність доходів населення поступово скорочується.

Також повідомлялося, як зростуть ціни в Україні на тлі війни на Близькому Сході.