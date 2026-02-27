В Україні різко подорожчає гречка через відключення світла: чи буде дефіцит у магазинах

Україна повністю вкладається в ті запаси гречки, які у неї є на даний момент.

Зростання цін на цю крупу більше пов'язане не з її нібито дефіцитом, а скоріше з блекаутами, розповів в ефірі "Київ 24" Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

"Через блекаути наші виробники гречки в процесі пакування втрачають більше коштів, пов'язаних із доведенням цього продукту до споживача. Тобто що стосується самого ресурсу, то я абсолютно впевнений, що нам його вистачить на цей рік. У нас за минулий рік є ще й непогані перехідні залишки", — запевнив він.

За його словами, варто бути обережнішими в прогнозах, що ціна на гречку завтра-післязавтра підскочить:

"У нас гречка є. Дефіциту немає, і точно ми не повеземо гречку з Казахстану".

Якою буде максимальна ціна крупи, залежить від того, чи будуть далі блекаути, і як зміниться ціна на дизпаливо.

"Але я думаю, що максимум 5-6 гривень додасть, ну нехай 60 гривень за кілограм. Більше не буде точно", — упевнений Пендзин.

Щодо інших продуктів харчування, то, оскільки зараз піст, ціна на м'ясо та молочні продукти буде щонайменше стабільною, оскільки попит нижчий. Якщо вона й почне підвищуватися, то не раніше квітня, перед великодніми святами, вважає гість ефіру.

Напередодні виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий говорив, що під виглядом казахської гречки в Україну можуть завозити російський продукт.

Він зазначив, що з 2016 по 2022 роки РФ фактично контролювала гречаний ринок. Поставки російсько-казахської гречки зможуть утримати ціни на крупу в Україні від сильного подорожчання, прогнозує він.

У 2024 році закупівельна ціна однієї тонни гречки зросла до 15 тисяч гривень, що майже вдвічі більше за показники 2023 року. У 2025-му тенденція продовжилася. Експерти називали кілька причин подорожчання гречки, включно з її неврожаєм, зокрема в Росії, скороченням посівних площ і збільшенням імпорту.