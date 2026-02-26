Під виглядом казахської в Україну можуть завозити російську гречку, — експерт

Неврожай гречки торік дедалі більше проявляється дефіцитом цієї крупи. Країна, яка здатна задовольнити попит на неї, — Росія, проте зі зрозумілих причин напряму постачати товар в українські торговельні мережі вона не може.

Попит на цю крупу в Україні поки що не зростає, але врожай менший, констатує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий у коментарі УНІАН.

За його словами, найгірший урожай гречки був 2019 року, але 2025-й видався майже таким самим, що є практично найнижчим показником за 25 років.

Єдина країна у світі, здатна закрити дефіцит крупи в Україні, — Росія, яка залишається найбільшим експортером гречки. Раніше Україна теж експортувала її, проте зі зрозумілих причин зараз це проблемно. Третім лідером з експорту гречки є Китай, але їхня крупа за якістю геть інша, і українці її просто не їстимуть.

Відео дня

Експерт підкреслює, що під час війни російська гречка безпосередньо потрапити в Україну не може, але її можуть заводити на наш ринок через обхідні шляхи. Наприклад, використовуючи договір про вільну торгівлю України з Казахстаном.

"Під виглядом казахської гречки звідти буде заїжджати російська. Казахстан межує з Алтайським краєм, який вирощує 50% російської гречки. У попередні роки тут на кордоні з боку Казахстану побудовано чотири нових заводи. Росіяни завозили туди крупу, переробляли — і вона ставала казахською", — пояснює Громовий схему.

Він зазначив, що з 2016 по 2022 роки РФ фактично контролювала гречаний ринок. Поставки російсько-казахської гречки зможуть утримати ціни на крупу в Україні від сильного подорожчання, прогнозує він.

"Далі я не бачу особливого зростання. Ціна, звісно, трохи підросте і стабілізується на певних позиціях економічної вигоди імпортерів і спроможності наших споживачів купувати гречку по 80, 90 або по 60 гривень", — резюмував співрозмовник видання.

Громовий не виключає, що якщо уряд не допоможе виробникам, цього року знову може бути дефіцит урожаю. Після неврожаю 2019 року Кабмін підтримав їх дотаціями, і вже 2020-го ситуація стабілізувалася.

"Ця постанова Кабміну діє і цього року. Якби уряд трохи заклав грошей для підтримки аграріїв, які вирощують гречку, — ситуація не була б такою катастрофічною, як зараз. А так будуть знову цінові гойдалки", — прогнозує Громовий.

У 2024 році закупівельна ціна однієї тонни гречки зросла до 15 тисяч гривень, що майже вдвічі більше за показники 2023 року. У 2025-му тенденція продовжилася. Експерти називали кілька причин подорожчання гречки, включно з її неврожаєм, зокрема в Росії, скороченням посівних площ і збільшенням імпорту.

Нагадаємо, чому необхідно вживати гречку в їжу.