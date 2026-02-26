Под видом казахской в Украину могут завозить российскую гречку, — эксперт

Неурожай гречки в прошлом году все больше проявляется дефицитом этой крупы. Страна, которая способна удовлетворить спрос на нее, — Россия, однако по понятным причинам напрямую поставлять товар в украинские торговые сети она не может.

Спрос на эту крупу в Украине пока не растет, но урожай меньше, констатирует исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой в комментарии УНИАН.

По его словам, худший урожай гречки был в 2019 году, но 2025-й выдался почти таким же, что является практически самым низким показателем за 25 лет.

Единственная страна в мире, способная закрыть дефицит крупы в Украине, – Россия, которая остается крупнейшим экспортером гречки. Раньше Украина тоже экспортировала ее, однако по понятным причинам сейчас это проблемно. Третьим лидером по экспорту гречки является Китай, но их крупа по качеству совершенно другая, и украинцы ее есть просто не будут.

Эксперт подчеркивает, что во время войны российская гречка напрямую попасть в Украину не может, но ее могут заводить на наш рынок через обходные пути. Например, используя договор о свободной торговле Украины с Казахстаном.

"Под видом казахской гречихи оттуда будет заезжать российская. Казахстан граничит с Алтайским краем, который выращивает 50% российской гречихи. В предыдущие годы здесь на границе со стороны Казахстана построено четыре новых завода. Россияне завозили туда крупу, перерабатывали — и она становилась казахской", — объясняет Громовой схему.

Он отметил, что с 2016 по 2022 годы РФ фактически контролировала гречневый рынок. Поставки российско-казахской гречихи смогут удержать цены на крупу в Украине от сильного подорожания, прогнозирует он.

"Дальше я не вижу особого роста. Цена, конечно, немного подрастет и стабилизируется на определенных позициях экономической выгоды импортеров и способности наших потребителей покупать гречку по 80, 90 или по 60 гривень", — резюмировал собеседник издания.

Громовой не исключает, что если правительство не поможет производителям, в этом году снова может быть дефицит урожая. После неурожая 2019 года Кабмин поддержал их дотациями, и уже в 2020-м ситуация стабилизировалась.

"Это постановление Кабмина действует и в этом году. Если бы правительство немного заложило денег для поддержки аграриев, выращивающих гречку, — ситуация не была бы такой катастрофической, как сейчас. А так будут снова ценовые качели", — прогнозирует Громовой.

В 2024 году закупочная цена одной тонны гречки выросла до 15 тысяч гривен, что почти вдвое больше показателей 2023 года. В 2025-м тенденция продолжилась. Эксперты называли несколько причин подорожания гречки, включая ее неурожай, в том числе в России, сокращение посевных площадей и увеличение импорта.

