Популярная крупа будет резко дорожать: эксперты назвали три причины

В Украине начала расти цена на гречку — один из самых популярных продуктов в рационе украинцев.

Эксперты предупреждают: тенденция к подорожанию может сохраниться и в ближайшие месяцы. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Причина — низкий урожай в России, которая традиционно является крупным игроком на рынке гречихи. Украинские аграрии, видя возможность заработать на экспорте, могут направить часть урожая за границу. Однако внутри страны посевы гречихи в последние годы сокращаются, а импорт, наоборот, увеличивается.

"Так или иначе, фиксируем, что цены на гречку будут расти — и в Украине, и в России. И причины этого будут похожи — плохая погода и сокращение посевных площадей из-за низкой доходности культуры. Однако без гречки мы точно не останемся. Вопрос лишь в том, насколько поднимутся цены", — отмечают аналитики.

Кроме того, Россия, по словам экспертов, активно пытается монополизировать рынок гречки, используя государственную поддержку для укрепления своих экспортных позиций.

"Другие вопросы — как противостоять российской гречневой экспансии и зачем она вообще нужна: из коммерческих соображений или для создания продовольственного резерва на случай "ядерной зимы" — пока остаются открытыми", — иронично замечают аналитики, напоминая, что гречка традиционно считается одной из самых устойчивых культур даже в экстремальных условиях.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.