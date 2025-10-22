Популярна крупа різко дорожчатиме: експерти назвали три причини

В Україні почала зростати ціна на гречку — один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців.

Експерти попереджають: тенденція до подорожчання може зберегтися і в найближчі місяці. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Причина — низький урожай у Росії, яка традиційно є великим гравцем на ринку гречки. Українські аграрії, бачачи можливість заробити на експорті, можуть спрямувати частину врожаю за кордон. Однак усередині країни посіви гречки останніми роками скорочуються, а імпорт, навпаки, збільшується.

"Так чи інакше, фіксуємо, що ціни на гречку зростатимуть — і в Україні, і в Росії. І причини цього будуть схожі — погана погода та скорочення посівних площ через низьку прибутковість культури. Однак без гречки ми точно не залишимося. Питання лише в тому, наскільки піднімуться ціни", — зазначають аналітики.

Крім того, Росія, за словами експертів, активно намагається монополізувати ринок гречки, використовуючи державну підтримку для зміцнення своїх експортних позицій.

"Інші питання — як протистояти російській гречаній експансії та навіщо вона взагалі потрібна: з комерційних міркувань чи для створення продовольчого резерву на випадок "ядерної зими" — поки що залишаються відкритими", — іронічно зауважують аналітики, нагадуючи, що гречка традиційно вважається однією з найстійкіших культур навіть в екстремальних умовах.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.