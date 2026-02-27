В Украине резко подорожает гречка из-за отключений света: будет ли дефицит в магазинах

Украина полностью укладывается в те запасы гречки, которые у нее есть на данный момент.

Рост цен на эту крупу больше связан не с ее якобы дефицитом, а скорее с блэкаутами, рассказал в эфире "Киев 24" Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.

"Из-за блэкаутов наши производители гречки в процессе упаковки теряют больше средств, связанных с доведением этого продукта до потребителя. То есть что касается самого ресурса, то я абсолютно уверен, что нам его хватит на этот год. У нас по прошлому году есть еще и неплохие переходные остатки", — заверил он.

По его словам, стоит быть осторожнее в прогнозах, что цена на гречку завтра-послезавтра подскочит:

"У нас гречка есть. Дефицита нет, и точно мы не повезем гречку из Казахстана".

Какой будет максимальная цена крупы, зависит от того, будут ли дальше блэкауты, и как изменится цена на дизтопливо.

"Но я думаю, что максимум 5-6 гривен добавит, ну пусть 60 гривен за килограмм. Больше не будет точно", — уверен Пендзин.

Что касается других продуктов питания, то, поскольку сейчас пост, цена на мясо и молочные продукты будет как минимум стабильной, поскольку спрос ниже. Если она и начнет повышаться, то не раньше апреля, перед пасхальными праздниками, считает гость эфира.

Накануне исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой говорил, что под видом казахской гречки в Украину могут завозить российский продукт.

Он отметил, что с 2016 по 2022 годы РФ фактически контролировала гречневый рынок. Поставки российско-казахской гречихи смогут удержать цены на крупу в Украине от сильного подорожания, прогнозирует он.

В 2024 году закупочная цена одной тонны гречки выросла до 15 тысяч гривен, что почти вдвое больше показателей 2023 года. В 2025-м тенденция продолжилась. Эксперты называли несколько причин подорожания гречки, включая ее неурожай, в том числе в России, сокращение посевных площадей и увеличение импорта.