Инфляция в Украине ускорилась до 7,6% годовых. Продукты, транспорт и коммунальные услуги стремительно дорожают. Одни только овощи подскочили в цене на 13%.

В Украине растет инфляция. За год средняя стоимость потребительской корзины товаров и услуг выросла примерно на 7-8%. Такие данные предоставляет Государственная служба статистики. Более того, как сообщил Фокусу эксперт Денис Марчук, в ближайшее время отдельные категории товаров могут подорожать еще больше.

По обновленной информации Госстата, фактическая покупательная способность доходов украинцев уменьшается. Например, зарплата 20 тыс. грн год назад в этом году эквивалентна около 18,5 тыс. грн.

Многие украинцы ощущают подорожание сильнее, чем отражает официальная статистика. Больше всего выросли цены на продукты питания, особенно овощи и фрукты. Также подорожали коммунальные услуги, транспорт и лекарства.

Фото: РБК-Украина

Цены на продукты в Украине растут: овощи подорожали на 13%, инфляция 7,6%

Что касается индексов потребительских цен в феврале 2026 года, то согласно данным Госстата, инфляция потребительского рынка в феврале по сравнению с январем составила 1,0%, а по сравнению с февралем 2025 года — 7,6%.

Базовая инфляция, учитывающая изменения без влияния сезонных факторов, в феврале выросла на 0,7% по сравнению с январем и на 7,0% по сравнению с февралем 2025 года.

Продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 1,4%. Больше всего прибавили в цене овощи (+13,0%). А фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыба и рыбные продукты, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядина, молоко, безалкогольные напитки подорожали на 0,4-6,1%.

В то же время есть и то, что подешевело. В частности, мясо птицы, свинина, сахар, масло.

Изменения цен на потребительские товары и услуги в Украине в феврале 2026 года*

Категорія Зміна цін Деталі Продукти харчування та безалкогольні напої +1,4% Найбільше подорожчали овочі (+13,0%). Фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба та рибні продукти, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко, безалкогольні напої +0,4–6,1%. Одночасно знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочні продукти та сири -0,3–4,1%. Алкогольні напої та тютюнові вироби +1,2% Подорожчання тютюнових виробів +1,6%. Одяг та взуття -2,7% Одяг -3,0%, взуття -2,2%. Транспорт +1,4% Подорожчання палива та мастил +3,3%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті -2,2%. Сфера зв’язку +5,2% Підвищення тарифів на мобільний зв’язок +9,1%.

*Таблица составлена по данным Госстата за февраль 2026 года

Уровень инфляции в Украине по годам

Уровень инфляции в Украине с 2019 года демонстрирует колебания и последствия экономических и геополитических факторов. Особенно ощутимым был скачок в 2022-м из-за полномасштабного вторжения, а 2026-й уже показывает ускорение ценового роста.

2019 год — 4,1%;

2020 год — 5,0%;

2021 год — 10,0%;

2022 год — 26,6%;

2023 год — 5,1%;

2024 год — 5,3%;

2025 год — 7-8%;

2026 год — инфляция снова ускоряется, в том числе за февраль +1,0%

Экономисты отмечают, что даже небольшое подорожание существенно влияет на реальные доходы семей. Больше всего рост цен ощущают домохозяйства с низким и средним уровнем доходов, ведь основные расходы идут на еду, транспорт и коммунальные услуги.

Напомним, что на фоне эскалации конфликта на Боижском Востоке, а именно войны США и Израиля против Ирана доллар в Украине резко укрепился, а гривна ослабла.

Так, 10 марта 2026 года Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,89 грн. Это стало очередным историческим максимумом. На наличном рынке американская валюта торгуется уже примерно по 44,20 грн.

Экономисты называют курс валют — одним из основных факторов для роста цен.