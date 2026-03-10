Інфляція в Україні прискорилася до 7,6% річних. Продукти, транспорт і комунальні послуги стрімко дорожчають. Лише овочі підскочили в ціні на 13%.

В Україні зростає інфляція. За рік середня вартість споживчого кошика товарів і послуг зросла приблизно на 7-8%. Такі дані надає Державна служба статистики. Ба більше, як повідомив Фокусу експерт Денис Марчук, найближчим часом окремі категорії товарів можуть здорожчати ще більше.

За оновленою інформацією Держстату, фактична купівельна спроможність доходів українців зменшується. Наприклад, зарплата 20 тис. грн рік тому цьогоріч еквівалентна близько 18,5 тис. грн.

Багато українців відчувають подорожчання сильніше, ніж відображає офіційна статистика. Найбільше зросли ціни на продукти харчування, особливо овочі та фрукти. Також подорожчали комунальні послуги, транспорт і ліки.

Ціни на продукти в Україні зростають - овочі здорожчали вже на 13% Фото: РБК-Україна

Ціни на продукти в Україні зростають: овочі подорожчали на 13%, інфляція 7,6%

Щодо індексів споживчих цін у лютому 2026 року, то згідно з даними Держстату, інфляція споживчого ринку у лютому порівняно з січнем становила 1,0%, а порівняно з лютим 2025 року — 7,6%.

Базова інфляція, що враховує зміни без впливу сезонних факторів, у лютому зросла на 0,7% порівняно з січнем та на 7,0% порівняно з лютим 2025 року.

Продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 1,4%. Найбільше додали в ціні овочі (+13,0%). А фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба та рибні продукти, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко, безалкогольні напої здорожчали на 0,4-6,1%.

Водночас є і те, що здешевшало. Зокрема, м’ясо птиці, свинина, цукор, масло.

Зміни цін на споживчі товари та послуги в Україні у лютому 2026 року*

Категорія Зміна цін Деталі Продукти харчування та безалкогольні напої +1,4% Найбільше подорожчали овочі (+13,0%). Фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба та рибні продукти, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко, безалкогольні напої +0,4–6,1%. Одночасно знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочні продукти та сири -0,3–4,1%. Алкогольні напої та тютюнові вироби +1,2% Подорожчання тютюнових виробів +1,6%. Одяг та взуття -2,7% Одяг -3,0%, взуття -2,2%. Транспорт +1,4% Подорожчання палива та мастил +3,3%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті -2,2%. Сфера зв’язку +5,2% Підвищення тарифів на мобільний зв’язок +9,1%.

*Таблицю складено за даними Держстату за лютий 2026 року

Рівень інфляції в Україні за роками

Рівень інфляції в Україні від 2019 року демонструє коливання та наслідки економічних і геополітичних факторів. Особливо відчутним був стрибок у 2022-му через повномасштабне вторгнення, а 2026-й вже показує прискорення цінового зростання.

2019 рік — 4,1%;

2020 рік — 5,0%;

2021 рік — 10,0%;

2022 рік — 26,6%;

2023 рік — 5,1%;

2024 рік — 5,3%;

2025 рік — 7-8%;

2026 рік — інфляція знову прискорюється, зокрема за лютий +1,0%

Економісти відзначають, що навіть невелике подорожчання суттєво впливає на реальні доходи сімей. Найбільше зростання цін відчувають домогосподарства з низьким та середнім рівнем доходів, адже основні витрати йдуть на їжу, транспорт та комунальні послуги.

Нагадаємо, що на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, а саме війни США та Ізраїлю проти Ірану долар в Україні різко зміцнився, а гривня послабилася.

Так, 10 березня 2026 року Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,89 грн. Це стало черговим історичним максимумом. На готівковому ринку американська валюта торгується вже приблизно по 44,20 грн.

Економісти називають курс валют — одним з основних факторів для зростання цін.