Весной цены на продукты в Украине традиционно начинают меняться. Пока часть овощей из так называемого "борщевого набора" дешевеет из-за избытка запасов у фермеров, тепличные овощи наоборот дорожают.

За годы полномасштабной войны стоимость продуктов в Украине существенно выросла. По оценкам экономистов в материале "Эффект 61%: украинцы молниеносно беднеют — статистика цен и зарплат", в целом потребительские цены поднялись примерно на 61%. Впрочем, весной 2026 года на продуктовом рынке появились и обратные тенденции. Некоторые овощи начали дешеветь, тогда как другие, наоборот, продолжают расти дорожать.

Цены на овощи "борщевого набора" падают

На продуктовом рынке зафиксировано снижение цен из так называемого "борщевого набора". Речь идет о картофеле, капусте и моркови. По данным EastFruit, фермеры вынуждены снижать цены на продукты, в частности на картофель, из-за слабого спроса на рынке. Кроме того, на складах накопилось много продукции, качество которой постепенно ухудшается.

Фермеры снижают стоимость картофеля из-за того, что более теплая погода ускоряет порчу овощей в хранилищах

Эксперты объясняют, что более теплая погода ускоряет порчу овощей в хранилищах. Поэтому производители стараются быстрее распродать запасы, чтобы избежать потерь. В результате цены на продукты в Украине в этом сегменте начали снижаться.

По состоянию на 14 марта картофель продавался примерно по 6-13 грн за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в начале месяца. Более того, если сравнивать с прошлым годом, то сейчас картофель стоит примерно на 61% дешевле. Аналитики не исключают, что удешевление может продолжиться и в дальнейшем.

В Украине подешевели картофель, капуста, морковь и свекла

Параллельно падают цены на продукты питания и на другие овощи. В частности, дешевеют белокочанная капуста, морковь и столовая свекла. Также вторую неделю подряд снижается цена на пекинскую капусту из-за увеличения предложения на рынке.

В среднем цены на продукты в Украине в этом сегменте установлены на таком уровне:

белокочанная капуста — 8-10 грн/кг;

свекла — 9-11 грн/кг;

морковь — 10-12 грн/кг;

пекинская капуста — 23-27 грн/кг.

Цены на продукты в Украине — какие овощи и овощи продолжают дорожать

Весной цены на продукты в Украине меняются неравномерно. Пока часть овощей из так называемого "борщевого набора" дешевеет, тепличная продукция наоборот дорожает. Подобная ситуация наблюдается не первый год и стала заметной тенденцией во время полномасштабной войны.

Так, в Центре экономической стратегии сообщили, что за последние четыре года цены на продукты в Украине в целом выросли примерно на 74%. Эксперты объяснили, что такая динамика связана с более слабыми урожаями в определенные годы, потерей аграрного производства из-за войны, оккупацией и минированием земель, а также нарушением логистики и ростом затрат на производство.

За четыре года цены на продукты в Украине в целом выросли примерно на 74%

Кроме того, весной спрос на овощи традиционно растет. Люди чаще покупают свежие ингредиенты для салатов, поэтому цены на продукты питания в этом сегменте могут подниматься. По словам эксперта Дениса Марчука, пока на рынке не появится большее количество овощей из открытого грунта, их стоимость может вырасти еще на 10-12%.

По данным EastFruit, самые популярные продукты для приготовления салата в марте можно приобрести по таким ценам:

красные помидоры — 140-155 грн за кг;

огурцы — 150-220 грн за кг;

салат — 210-230 грн за кг;

петрушка — 210-225 грн за кг;

чеснок — 115-130 грн за кг;

укроп — 210-225 грн за кг.

Дорожают и некоторые другие овощи. Например, стоимость брокколи выросла до 130-140 грн за кг.

Кроме того, в продажу начала поступать ранняя редиска из теплиц. Ее цена составляет около 200-220 грн за килограмм.

По данным Государственной службы статистики Украины, именно овощи стали лидером подорожания среди продуктов. В феврале они выросли в цене примерно на 13%.

Ранее Фокус также писал, что в Украине за последний год средняя стоимость потребительской корзины товаров и услуг повысилась примерно на 7-8%. В результате реальная покупательная способность доходов населения постепенно сокращается.