Повсюду украинские продукты: туристку удивило увиденное на острове Мадейра

Украинка Аля Дудник, которая работает стилистом причесок, была удивлена от увиденного на Мадейре. Как оказалось, в тамошних магазинах немало украинских продуктов.

Девушка записала короткий ролик в своих социальных сетях, продемонстрировав ассортимент товаров на прилавках популярного курорта. Среди продуктов украинка нашла молочные продукты, конфеты и семечки подсолнечника национального производителя. Больше об этом, — в материале Фокуса.

Продукты на Мадейре

"Зашла в рандомный магазин на Мадейре. Островитянам также надо вайбово полускатить семечки, с такими то видами", — отмечает Аля Дудник в описании к своему видео, которое стало верным в интернете.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное. Если верить местным, там есть только одна сеть магазинов, в которых можно купить некоторые продукты из Украины, однако это совершенно не повсеместное явление.

Что говорят местные?

"К сожалению, в рандомном магазине такого нет. Есть одна сеть магазинов, в которых можно купить некоторые продукты из Украины. И один-единственный российский магазин, торгующий такой продукцией. Я живу на острове с 2001 года и точно знаю ситуацию", — написала одна из участниц обсуждения.

Другие зрители также добавили:

"Мы так шли по Риму и тоже рандомный продуктовый магазин с украинскими продуктами";

"Ну правильно! Людям, которые уехали, тоже надо что-то есть на тех Мадейрах";

"В Дубай в ромдомном магазине тоже видела! Приятно, что это наше";

Украинские продукты на Мадейре Фото: Instagram

"Похожая ситуация была. Зашла в сувенирный в центре Вены (популярное для фото здание с бантом), а там конфеты Millennium и пьяная вишня";

"Ого, Украина есть везде", "Я тоже с таким там лицом зашла".

