Украинка рассказала, сколько стоит поездка на любимое озеро миллионеров (фото)
Украинка по имени Ева посетила озеро Комо весной 2026 года. Она назвала города, в которые лучше ехать, чтобы почувствовать сказочную атмосферу этого места.
В Instagram девушка показала свою поездку по Италии и назвала сумму, которую потратила.
Сколько стоит поездка на озеро Комо
"Сколько стоит поездка мечты на Комо? Недавно я была в Милане по работе и решила, что не могу упустить шанс съездить на озеро Комо. И поехала в настоящее путешествие мечты", — сказала Ева.
Она купила билет до станции "Сан-Джовани" за 6 евро.
- Отель на две ночи — 180 евро.
- Питание в ресторанах — 25 евро на человека.
- Безлимитный дневной билет на катание по озеру на кораблике — 26 евро.
- Посещение известных вилл — от 10 до 15 евро (экскурсии с гидом — от 50 евро).
Какой город выбирать на Комо
В частности, Ева советует людям, которые планируют поездку на один день, выбрать городок Варенна.
"Самые красивые уголки Комо находятся именно в отдаленных точках, а не в центральном городе Комо. Именно поэтому многие туристы остаются разочарованными. Центральный город достаточно привычный без той магии, которую все представляют, когда слышат о Комо. А вот Варенна или Белладжио — это уже настоящая итальянская сказка", — говорит автор видео.
Всего за два дня украинка потратила на Комо 350 евро (около 17 800 грн).
"Озеро Комо осталось в сердце навсегда. И я точно хочу вернуться сюда снова", — признается Ева.
Реакция сети:
- "Озеро Комо очень красиво. Платную посетить villa Olmo, Villa del Balbianello, Tramezzina, Bellagio, Varenna. Платную ехать именно в апреле, потому что в это время цветет глициния — и это место превращается в сказку!".
- "Какая погода на Комо была? Должна лететь, думаю, что одеть".
