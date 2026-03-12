Поддержите нас UA
Украинка рассказала, сколько стоит поездка на любимое озеро миллионеров (фото)

Украинка посетила озеро Комо и раскрыла цены на него
Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Ева посетила озеро Комо весной 2026 года. Она назвала города, в которые лучше ехать, чтобы почувствовать сказочную атмосферу этого места.

В Instagram девушка показала свою поездку по Италии и назвала сумму, которую потратила.

Сколько стоит поездка на озеро Комо

"Сколько стоит поездка мечты на Комо? Недавно я была в Милане по работе и решила, что не могу упустить шанс съездить на озеро Комо. И поехала в настоящее путешествие мечты", — сказала Ева.

Она купила билет до станции "Сан-Джовани" за 6 евро.

  • Отель на две ночи — 180 евро.
  • Питание в ресторанах — 25 евро на человека.
  • Безлимитный дневной билет на катание по озеру на кораблике — 26 евро.
  • Посещение известных вилл — от 10 до 15 евро (экскурсии с гидом — от 50 евро).


Фото: Instagram


Фото: Instagram


Фото: Instagram

Какой город выбирать на Комо

В частности, Ева советует людям, которые планируют поездку на один день, выбрать городок Варенна.

"Самые красивые уголки Комо находятся именно в отдаленных точках, а не в центральном городе Комо. Именно поэтому многие туристы остаются разочарованными. Центральный город достаточно привычный без той магии, которую все представляют, когда слышат о Комо. А вот Варенна или Белладжио — это уже настоящая итальянская сказка", — говорит автор видео.

Всего за два дня украинка потратила на Комо 350 евро (около 17 800 грн).

"Озеро Комо осталось в сердце навсегда. И я точно хочу вернуться сюда снова", — признается Ева.



Фото: Instagram


Фото: Instagram

Реакция сети:

  • "Озеро Комо очень красиво. Платную посетить villa Olmo, Villa del Balbianello, Tramezzina, Bellagio, Varenna. Платную ехать именно в апреле, потому что в это время цветет глициния — и это место превращается в сказку!".
  • "Какая погода на Комо была? Должна лететь, думаю, что одеть".

