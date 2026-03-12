Українка розказала, скільки коштує поїздка на улюблене озеро мільйонерів (фото)

Українка на імʼя Єва відвідала озеро Комо навесні 2026 року. Вона назвала міста, у які краще їхати, щоб відчути казкову атмосферу цього місця.

В Instagram дівчина показала свою поїздку Італією та назвала суму, яку витратила.

Скільки коштує поїздка на озеро Комо

"Скільки коштує поїздка мрії на Комо? Нещодавно я була в Мілані по роботі і вирішила, що не можу впустити шанс зʼїздити на озеро Комо. І поїхала у справжню подорож мрії", — сказала Єва.

Вона купила квиток до станці "Сан-Джовані" за 6 євро.

Готель на дві ночі — 180 євро.

Харчування в ресторанах — 25 євро на людину.

на людину. Безлімітний денний квиток на катання по озеру на кораблику — 26 євро.

Відвідування відомих вілл — від 10 до 15 євро (екскурсії з гідом — від 50 євро).

Українка відвідала озеро Комо Фото: Instagram

Кораблик по озеру Комо Фото: Instagram

Озеро Комо Фото: Instagram

Яке місто обирати на Комо

Зокрема, Єва радить людям, які планують поїздку на один день, обрати містечко Варенна.

"Найгарніші куточки Комо знаходяться саме у віддалених точках, а не в центральному місті Комо. Саме тому багато туристів залишаються розчарованими. Центральне місто досить звичне без тієї магії, яку всі уявляють, коли чують про Комо. А от Варенна чи Белладжіо — це вже справжня італійська казка", — каже авторка відео.

Загалом за два дні українка витратила на Комо 350 євро (близько 17 800 грн).

"Озеро Комо залишилося в серці назавжди. І я точно хочу повернутися сюди знову", — зізнається Єва.

Озеро Комо Фото: Instagram

Озеро Комо Фото: Instagram

Реакція мережі:

"Озеро Комо дуже гарно. Платную відвідати villa Olmo, Villa del Balbianello, Tramezzina, Bellagio, Varenna. Платную їхати саме в квітні, бо в цей час квітне гліцинія — і це місце перетворюється на казку!".

"Яка погода на Комо була? Маю летіти, думаю, що одягнути".

