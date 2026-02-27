Українка здивувала, скільки коштує поїхати в Париж на 3 дні: "Трохи дорого" (фото)

Українка на імʼя Аліна відвідала Париж у компанії своєї мами наприкінці 2025 року. Вона розповіла, на що витратила понад 30 тисяч гривень.

В Instagram дівчина показала відео з подорожі до столиці Франції. Вони летіли з Краківського аеропорту, зупиняючись в самому Парижі.

Скільки коштує поїздка до Парижа

"Скільки потрібно відкласти грошей, щоб поїхати в Париж на три дні?" — почала відео Аліна.

Вони з мамою летіли з Краківського аеропорту. Усі пересадки, включно з автобусом в Етрету — 12 900 грн.

"Переходимо до проживання. У нас були зарезервовані апартаменти на три ночі в Парижі. Рекомендувати не буду, бо це дуже далеко від центру і ще з ними були невеличкі проблеми. Також на одну ніч ми зарезервували житло в місті Бове, з якого вранці відправлялись назад у Краків. Загалом житло на одного вийшло 8900 грн", — розповіла українка.

З розваг був Лувр, підняття на верх Ейфелевої вежі. Оскільки авторці відео 24 роки, їй це обійшлося в половину дешевше. Також був вхід у сади Етрети. Загалом розваги — 2500 грн.

Житло в Парижі Фото: Instagram

Сніданки в готелі Фото: Instagram

Париж з Ейфелевої вежі Фото: Instagram

Інші витрати

"Далі громадський траспорт. Ми пересувалися виключно на метро. І три з половиною дні нам це обійшлося в 1300 грн", — зазначила авторка відео.

Харчування: щоранку вони брали сніданки в готелі по 10 євро. Інший час перекушували канапками чи млинцями. Їжа за цей час на одного вийшла — 5800 грн.

Сувеніри — 3000 грн.

Окремо перебування в Кракові — 1200 грн.

"І особисто я на цю подорож витратила 35 600 грн", — резюмувала Аліна.

Українка відвідала Париж Фото: Instagram

Візит до Лувру Фото: Instagram

Сади Етрети Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутих цін:

"Це мало".

"Я не скільки не відкладала, просто їдьте і кайфуйте, — нащо рахувати, Париж це не сильно дорого на декілька днів полетіти, я минулого листопада на вихідних літала, в пʼятницю полетіла, у понеділок зранку перелетіли, і ввечері вже пішла на роботу".

"Круто, але трохи дорого".

