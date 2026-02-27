Украинка удивила, сколько стоит поехать в Париж на 3 дня: "Немного дорого" (фото)

Украинка по имени Алина посетила Париж в компании своей мамы в конце 2025 года. Она рассказала, на что потратила более 30 тысяч гривен.

В Instagram девушка показала видео с путешествия в столицу Франции. Они летели из Краковского аэропорта, останавливаясь в самом Париже.

Сколько стоит поездка в Париж

"Сколько нужно отложить денег, чтобы поехать в Париж на три дня?" — начала видео Алина.

Они с мамой летели из Краковского аэропорта. Все пересадки, включая автобус в Этрету — 12 900 грн.

"Переходим к проживанию. У нас были зарезервированы апартаменты на три ночи в Париже. Рекомендовать не буду, потому что это очень далеко от центра и еще с ними были небольшие проблемы. Также на одну ночь мы зарезервировали жилье в городе Бове, из которого утром отправлялись обратно в Краков. В общем жилье на одного вышло 8900 грн", — рассказала украинка.

Из развлечений был Лувр, поднятие на верх Эйфелевой башни. Поскольку автору видео 24 года, ей это обошлось в половину дешевле. Также был вход в сады Этреты. В общем развлечения — 2500 грн.

Прочие расходы

"Далее общественный транспорт. Мы передвигались исключительно на метро. И три с половиной дня нам это обошлось в 1300 грн", — отметила автор видео.

Питание: каждое утро они брали завтраки в отеле по 10 евро. Остальное время перекусывали бутербродами или блинами. Еда за это время на одного вышла — 5800 грн.

Сувениры — 3000 грн.

Отдельно пребывание в Кракове — 1200 грн.

"И лично я на это путешествие потратила 35 600 грн", — резюмировала Алина.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанных цен:

"Это мало".

"Я не сколько не откладывала, просто езжайте и кайфуйте, — зачем считать, Париж это не сильно дорого на несколько дней полететь, я в прошлом ноябре на выходных летала, в пятницу полетела, в понедельник утром перелетели, и вечером уже пошла на работу".

"Круто, но немного дорого".

